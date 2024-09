La insólita cifra que le pagaron al actor James Earl Jones por darle voz a Darth Vader en la primera película de Star Wars

Su profundo registro vocal dio vida a figuras inolvidables como Mufasa en El Rey León y, por supuesto, el temido Darth Vader en la saga Star Wars. Sin embargo, lo que pocos saben es que, a pesar de la relevancia de su trabajo en la primera entrega de la saga galáctica, su pago fue sorprendentemente modesto.

En 1977, Star Wars: Episode IV - A New Hope marcó el comienzo de una de las franquicias más influyentes de la historia del cine. George Lucas, creador y director de la película, decidió que la voz del actor que interpretaba físicamente a Darth Vader, David Prowse, no cumplía con el tono que el temido villano requería. Así fue como recurrió a James Earl Jones, cuya voz grave y amenazante encajaba perfectamente en el personaje.

El trabajo de Jones en la película fue breve pero decisivo. Como él mismo relató años después en una entrevista con Conan O'Brien en 1995, "me tomó solo dos horas y media grabar todos los diálogos de Darth Vader". A pesar de que su voz definió al villano más famoso de la saga, su pago por este trabajo fue de apenas 7.000 dólares. “Pensé que era buen dinero”, comentó Jones con humor, refiriéndose a esa cantidad que, comparada con el impacto cultural de la película, parece insignificante.

Lo sorprendente es que este pequeño papel vocal se convirtió en uno de los más memorables de la historia del cine. Aunque Jones no aparecía físicamente en pantalla, su interpretación le otorgó al personaje una imponente presencia que marcó para siempre la narrativa de Star Wars.

Sin embargo, como él mismo mencionó en 2009 en una entrevista con el American Film Institute, ni él ni los otros involucrados en la producción sabían en ese momento el fenómeno en el que Star Wars se convertiría: “No sabíamos lo que teníamos”, confesó el actor.

A pesar de su pago inicial, la relación profesional entre George Lucas y Jones no terminó ahí. El director volvió a contratarlo para las secuelas de la trilogía original. En 1980, durante el rodaje de Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back, Jones intentó añadir matices emocionales a la voz de Darth Vader. Sin embargo, Lucas lo detuvo rápidamente, diciéndole: "Si algo no está roto, no lo arregles". Según el actor, el director quería preservar la rigidez y frialdad del villano, quien “no es realmente humano”. Esta decisión fue crucial para mantener la naturaleza mecánica e implacable del personaje.

Uno de los momentos más emblemáticos de la saga fue cuando Darth Vader revela a Luke Skywalker que es su padre. Sorprendentemente, Jones pensó inicialmente que esta revelación era una mentira. “Me dije a mí mismo: ‘Está mintiendo. Me pregunto cómo van a desarrollar esa mentira’”, recordó el actor en el documental Star Wars: Empire of Dreams. Este giro inesperado en la trama se convirtió en uno de los momentos más icónicos de la historia del cine.

A pesar del impacto de su voz, James Earl Jones no fue acreditado en las primeras dos películas de la trilogía original. No fue hasta Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi en 1983 que su nombre finalmente apareció en los créditos, un reconocimiento tardío pero merecido para un actor que, sin aparecer físicamente en pantalla, se convirtió en un pilar del éxito de la franquicia.

El legado de Jones no se limita a Star Wars. Con más de seis décadas de carrera, su versatilidad como actor lo llevó a ser uno de los pocos en ganar los cuatro premios más importantes del entretenimiento: un Emmy, un Grammy, un Oscar honorífico y un Tony, sumándose así al exclusivo club EGOT. A través de cada uno de sus personajes, Jones dejó una marca imborrable, siendo Darth Vader uno de los que más resonó en la cultura popular.

En retrospectiva, aunque el pago que recibió por su trabajo en Star Wars pueda parecer sorprendentemente bajo, para James Earl Jones lo que realmente importaba era el impacto de su labor. Como él mismo expresó, ese papel abrió nuevas puertas y lo catapultó a una fama que pocos actores de su generación alcanzaron.