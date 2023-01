'No tengo ni para comer': Hermana de Georgina Rodríguez hace dramático llamado en los medios

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo junto a sus cinco hijos forman una de las parejas más mediáticas del mundo del fútbol y del espectáculo; pero mientras la argentina goza de una vida opulenta y llena de lujos gracias a la fortuna amasada por el crack portugués y sus negocios publicitarios, una de sus hermanas expuso ante los medios su precaria situación económica a tal punto de reconocer que no tiene dinero ni para cocinar y lo peor es que su hermana no se ha dignado a ayudarla.

Desde España ha surgido un dramático llamado de su hermana mayor, Patricia Rodríguez, quien asegura que no tiene ni para cocinar y que en su vivienda de Castellón hay goteras. "Estoy arruinada y mi hermana no me ayuda", afirmó la mujer al programa "Socialité" quien en el pasado no ha tenido reparo en desvelar los secretos más íntimos de su familia.

La mujer, quien es madre de tres hijos, afirmó que en el salón de la vivienda que habita hay goteras y que para comer pide ayuda a una vecina o a su suegra porque no le alcanza ni para lo más básico. En la casa apenas tiene dos colchones y poco más, ni siquiera lo mínimo para vivir con sus tres hijos. Esta situación contrasta radicalmente con la de Georgina.

"No sé si es que se avergüenzan de mí", lamentó al referirse a su otra hermana, Ivana Rodríguez. "Me quedé sin madre a los 11 años, nadie se ha hecho cargo de mí, me he tenido que criar en la calle y empezar la casa por el tejado por cómo se ha dado la situación", asegura. "Tuve a mis hijos muy joven y la situación de la vida no me ha ayudado mucho".

"No tengo ni para fregar", prosiguió la mujer quien asegura que a ella no le importa comer un pan duro, pero que lo que le duele es ver a sus hijos pasar carencias y comprobar que a pesar de sus riquezas y lujos, "yo no significo nada" para Georgina ni para su multimillonario prometido.

Las acusaciones surgen justo a unos días en que se celebre el aniversario luctuoso de Jorge Rodríguez, padre de Georgina Rodríguez, fallecido en febrero del 2019.

Actualmente la familia de Cristiano Ronaldo vive en Arabia Saudí tras el fichaje del portugués con el equipo Al-Nasr. Según estimaciones, el futbolista ganaría un salario mensual de aproximadamente $307,000 euros y su fortuna total se estima en aproximadamente $450 millones.

*Nota de www.peopleenespanol*