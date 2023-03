¡No le gustó! Brie Larson está molesta con Marvel tras el anuncio de su nueva película

Tras el sismo que han provocado los innumerables cambios a lo interno de los estudios Marvel y que mantienen en incertidumbre a los fanáticos, ahora los rumores apuntan a que la actriz que da vida a la superheroína del Universo Marvel, Brie Larson, estaría molesta con la producción debido a que la nueva película no se llama "Capitana Marvel 2" a pesar que la cinta es una secuela directa de "Capitana Marvel".

El año pasado, los estudios Marvel lanzaban con bombos y platillos la película "The Marvels", el filme que reunía a la ya famosa y conflictiva Brie Larson retomando su papel de la Capitana Marvel; seguida de Teyonah Parris, en el papel de la agente y poderosa Monica Rambeau en WandaVision e Iman Vellani, que se convirtió en Kamala Khan en la serie adolescente Miss Marvel.

Sin embargo, debido a los constantes cambios que ha experimentado el estudio en los últimos años, se anunció que "The Marvels" que en un principio se estrenaría el próximo 28 de julio, ahora tendrá que esperar hasta el 10 de noviembre para su estreno en las pantallas grandes.

Este retraso ha desatado los rumores que indican que la estrella de la película Brie Larson no solo estaría molesta por tener que compartir el protagonismo con Parris y Vellani, sino con ciertos aspectos de la película, relacionados a los efectos visuales, por lo que habría pedido mejorar el CGI que tendrá este proyecto.

Según el escritor Jeff Schneider, los desarrollos recientes con respecto a los retrasos en los estrenos de películas han sumido a la franquicia en el caos. El escritor mencionó que el fracaso de algunas películas de la Fase 4 puede ser la razón por la que "The Marvels" ya se pospuso dos veces.

De momento, Brie Larson se sigue preparando lo que será su participación en la secuela de "Capitana Marvel" de la que no se tiene muchos detalles y que, por ahora, llegara para iniciar la fase 5 del UCM a inicios de 2023, fase que arrancó hace unos días con el estreno de "Ant-Man and the Wasp: Quantumania".

"Captain Marvel" fue la primera película de todas las de Marvel Studios en contar con una mujer como protagonista y se erigió en un gran éxito de taquilla al recaudar en todo el mundo 1.128 millones de dólares. Junto a Larson aparecían en el reparto de esa cinta Samuel L. Jackson, Jude Law y Annette Bening, entre otros.

Larson dio también vida a Carol Danvers en "Avengers: Endgame" (2019), una cinta que culminó una década de películas de Marvel Studios y que en su momento se convirtió en el filme más taquillero de la historia (sin tener en cuenta la inflación) con 2.798 millones de dólares. Las dos últimas apariciones de 'Capitana Marvel' se dieron en forma de cameos. Una en una de las escenas postcréditos de "Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos" y la más reciente en la secuencia final del episodio final de "Ms Marvel".

*Con información de www.colombia.com*

