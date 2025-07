Novia de Robert Pattinson sufrió una hernia por usar pantalones demasiado ajustados

La mujer reveló, con humor y honestidad, una experiencia médica que vivió recientemente. La artista, de 33 años, contó a través de sus redes sociales que sufrió una hernia tras usar unos pantalones extremadamente ajustados hace seis meses, situación que la llevó incluso al hospital.

“La gente me escribe ‘Suki, ya no tuiteas’. ¿Podéis considerar que, hace seis meses, llevé unos pantalones tan ajustados que me causaron una hernia y estaba muy asustada como para contarlo?”, escribió la intérprete en una publicación que rápidamente se viralizó.

Acompañando el mensaje, compartió dos imágenes: una de ella en una camilla de hospital y otra luciendo los polémicos pantalones negros de látex, responsables de lo que, según la revista People, sería una hernia inguinal. Aunque este tipo de lesiones no siempre causa dolor severo, puede ser muy incómoda y requiere atención médica, como ha sido el caso de Waterhouse.

Este accidente llega en un momento clave para la artista. En marzo de 2024, Suki se convirtió en madre por primera vez junto a su prometido, el actor Robert Pattinson, con quien mantiene una relación desde 2018. Además, en septiembre de ese mismo año, lanzó su segundo álbum de estudio titulado Memoir of a Sparklemuffin, el cual recibió elogios de la crítica. Recientemente estrenó también la versión deluxe del disco.

En declaraciones pasadas, la artista había descrito el posparto como una etapa desafiante pero hermosa. “El posparto ha estado lleno de una alegría inmensa, muchísimas risas, lágrimas y muchísimas hormonas. Estoy orgullosa de todo lo que mi cuerpo ha logrado y orgullosa de la bondad y la gracia que yo misma me he brindado durante este período de recuperación”, compartió semanas después del nacimiento de su hija.

Aunque admitió que la lactancia le ha resultado complicada, ha asegurado que la maternidad le ha dado plenitud: “Nuestra vida cada vez se hace más divertida y pasear junto a nuestra hija es como tocar el cielo”, dijo a Access Hollywood.

A pesar del incidente con la hernia, Waterhouse ha demostrado estar en proceso de recuperación y mantener intacto su espíritu positivo. Recientemente, ha compartido en sus historias que está disfrutando de la nueva serie de Lena Dunham, titulada Too Much, en la cual incluso aparece una de sus canciones.

“Es una producción increíble y una de mis canciones sale en un episodio. La Suki adolescente se moriría si lo supiera”, comentó emocionada.