'Otro viernes de locos' regresa con Lindsay Lohan, Jamie Lee Curtis con caos y música

Ahora, Disney vuelve a apostar por la nostalgia con “Otro viernes de locos”, que llegará a los cines el 8 de agosto de 2025. Esta secuela no solo reúne a sus dos protagonistas originales, Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis, sino que también amplía el caos con una nueva generación… y la esperada reunión de la banda ficticia Pink Slip.

La historia retoma la vida de Anna Coleman (Lohan), ahora adulta, que se encuentra a punto de casarse con Eric (interpretado por Manny Jacinto). Pero la planificación del enlace se complica cuando su hija adolescente (Julia Butters) no acepta a la hija del prometido (Sophia Hammons). Acompañadas por Tess (Curtis), madre de Anna, todas terminan visitando a una misteriosa vidente durante una despedida de soltera. La mujer pronostica: “caminarán en los zapatos de la otra”. Lo que sigue es un nuevo intercambio de cuerpos… esta vez por partida cuádruple.

El resultado es un caos hilarante: las adolescentes toman decisiones inesperadas desde cuerpos adultos, incluso saboteando la boda. Entre las sorpresas, aparece Jake, el exnovio de Anna, interpretado nuevamente por Chad Michael Murray, quien ahora es dueño de una tienda de discos. “Estoy feliz de regresar, pero también creo que hay mucho que contar sobre lo que pasó con Jake estos 22 años”, comentó el actor en Entertainment Weekly.

Regresa Pink Slip: “La película es muy divertida”, dice Lohan. Para los fanáticos de la primera entrega, una de las noticias más celebradas es la reunión de la banda Pink Slip, cuyo icónico tema “Take Me Away” se volvió parte de la cultura pop. En entrevista con The Tonight Show with Jimmy Fallon, Lindsay Lohan confirmó que el trío volverá a escena.

“Te digo ahora mismo, ya acabamos de filmar la película. Ha sido un trabajo hecho con mucho cariño. Jamie Lee Curtis y yo estuvimos sonriendo de oreja a oreja durante la grabación. No creo que hayamos actuado bien porque estábamos muy felices. Pero la película es divertida, es muy divertida”, reveló entre risas.

Además, Jamie Lee Curtis anticipó en Entertainment Weekly que Lohan interpreta una canción original para esta entrega. “Es un éxito monstruoso, tiene potencial para convertirse en el nuevo himno de la película”, declaró.

La cinta, dirigida por Nisha Ganatra, también incluye el regreso de varios personajes de la original: Mark Harmon (Ryan), Christina Vidal Mitchell (Maddie), Haley Hudson (Peg), Lucille Soong (la madre de Pei-Pei), Stephen Tobolowsky (Mr. Bates) y Rosalind Chao (Pei-Pei).

Otro viernes de locos está basada nuevamente en la novela Freaky Friday de Mary Rodgers, con Curtis participando como productora y Lohan como productora ejecutiva.

Con humor renovado, personajes entrañables y una buena dosis de caos mágico, esta secuela promete conectar tanto con quienes crecieron con la película original como con nuevas audiencias.

Y si el tráiler ya generó euforia en redes sociales, el estreno en cines seguramente marcará otro hito en la historia de Disney. Porque si algo ha demostrado esta historia es que los viernes de locos nunca pasan de moda.