Pasión de gavilanes: actriz regresó con su exesposo tras más de 20 años separados

A sus 72 años, la artista disfruta de una vida alejada de los reflectores, instalada en el campo y acompañada por quien fue su esposo décadas atrás.

La reconocida actriz colombiana Gloria Gómez, recordada por sus destacadas participaciones en exitosas producciones televisivas como Pasión de gavilanes, Don Chinche y La mujer en el espejo, sorprendió al revelar detalles de una etapa personal marcada por los cambios, las dificultades económicas y una segunda oportunidad en el amor.

La intérprete, que dio vida al personaje de Eva Rodríguez en una de las telenovelas más populares de la televisión latinoamericana, compartió cómo el paso del tiempo transformó tanto su realidad profesional como su vida personal. Después de una extensa trayectoria en la actuación, comenzó a notar una disminución en las oportunidades laborales, una situación que la llevó a replantear su futuro y buscar nuevas alternativas para sostenerse económicamente.

Durante una conversación en un pódcast, Gómez reconoció que nunca imaginó los desafíos financieros que enfrentaría tras años de trabajo en la televisión. Con total sinceridad afirmó: "No tengo un peso, todo me lo petaqueaba en tres segundos, no ahorré nada y no alcancé [a la pensión]". La actriz explicó que durante mucho tiempo creyó que la profesión le garantizaría actividad permanente, pero la realidad cambió con el paso de los años y la reducción de personajes para actrices de mayor edad.

La artista también confesó que la falta de previsión económica coincidió con una etapa en la que las ofertas de trabajo comenzaron a escasear. En ese contexto, surgió la necesidad de reinventarse y encontrar nuevas fuentes de ingresos. Fue precisamente durante ese período cuando una figura del pasado volvió a aparecer en su vida de manera inesperada.

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La historia de amor entre Gloria Gómez y el padre de su hija comenzó durante los años de mayor actividad profesional de la actriz. Compartieron 16 años de matrimonio y construyeron una familia, pero con el tiempo la relación se desgastó hasta llegar a la separación. Al recordar aquel momento, explicó: "Yo estuve casada por 16 años, me separé ... yo siempre he dicho que nos separamos y él no es una mala persona, lo que pasó es que hubo un momento de frialdad y yo me sentía como la mesa del comedor entonces decidimos separarnos".

La ruptura representó uno de los episodios más complejos de su vida. Gómez reconoció que atravesó ese proceso con discreción, evitando transmitir preocupación a sus seres queridos. Sobre su manera de afrontar el sufrimiento emocional, admitió: "Soy una cobarde para el dolor, por eso no quise volver a tener una relación".

A pesar del divorcio, la relación con el padre de su hija nunca se rompió por completo. Mantuvieron el respeto mutuo mientras él desarrollaba una nueva vida fuera de Colombia. Según relató la actriz: "Don Alberto vivió unos años en Cuba, otros en México, se casó con una cubana y se divorció".

Más de veinte años después de la separación, el destino volvió a cruzar sus caminos. El exesposo de Gómez atravesaba dificultades económicas tras varios proyectos empresariales en México y decidió regresar al país. Fue entonces cuando se produjo el reencuentro. La actriz recordó aquel momento con estas palabras: "Después de ventipico de años vuelve el señor. Hizo negocios y se le complicó un poco la cosa en México, me llamó y me dijo: 'voy a volver a Colombia porque aquí está como complicado', entonces le dije: 'si tú quieres, acá tienes tu casa, porque es la casa de tu hija'".

La convivencia permitió reconstruir una relación basada en la confianza, la compañía y el apoyo mutuo. Ambos enfrentaban desafíos económicos y encontraron en esa nueva etapa una oportunidad para avanzar juntos. Sobre la decisión de retomar la relación, explicó: "Yo no estaba trabajando mucho y por cuestión económica dije: 'tengo que buscar una solución'. Somos compañeros, amigos. Me parece que fue una buena decisión porque ahora los dos nos acompañamos, nos cuidamos, él está pendiente de mí y yo de él".

Actualmente, la actriz reside en una finca ubicada en Guasca, Cundinamarca, donde comparte una vida tranquila junto a su esposo. Allí desarrollan un emprendimiento relacionado con la producción de huevos de gallinas criadas en libertad. Aunque reconoce que no tiene experiencia directa con los animales, participa activamente en el proyecto familiar mientras disfruta de una rutina alejada del ritmo acelerado de la televisión.

La historia de Gloria Gómez refleja una transformación marcada por la resiliencia, el reencuentro y la búsqueda de estabilidad, demostrando que algunas oportunidades llegan cuando menos se esperan y pueden cambiar por completo el rumbo de una vida.