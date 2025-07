Pedro Pascal cambia de estilista tras amenazas a su excolaboradora

El actor atraviesa uno de los picos más altos de su carrera, consolidándose como uno de los actores más versátiles y queridos del panorama internacional.

Sin embargo, no todo ha sido glamour y ovaciones. La estilista que ayudó a construir su imagen más comentada, Julie Ragolia, anunció recientemente su retiro de la colaboración profesional con el actor, en medio de una tormenta de críticas, polarización en redes y amenazas personales.

El vínculo entre Ragolia y Pascal comenzó en 2023, poco después del éxito rotundo de The Last of Us. Desde entonces, el actor apareció en eventos con una estética audaz, provocadora y transgresora. Pantalones cortos combinados con botas altas, camisas semitransparentes y piezas de alta costura alejadas de los códigos masculinos tradicionales se convirtieron en su sello.

Esta narrativa visual no era casual: “Soy una narradora de historias, así que conté una historia sobre cómo los hombres de cierta edad aún pueden ser vistos como sexys”, escribió Ragolia en un correo enviado a GQ el 11 de julio, donde confirmó el fin de su trabajo con el actor.

La salida ocurrió justo después del Festival de Cannes, un evento clave donde Pascal lució algunas de sus piezas más virales. Ragolia aclaró que, tras esa fecha, “era un buen momento para separarnos”. Aunque su especialidad no estaba centrada en vestir a celebridades, sino en editoriales de moda y desfiles, la conexión creativa con Pascal buscaba algo más: “No soy una estilista de celebridades. Solo disfruto agitar el internet para la gente”, escribió en X en 2023.

Pero el atrevimiento no fue bien recibido por todos. En abril de 2024, tras un look en un evento de Star Wars en Japón, shorts de Acne Studios y botas hasta la rodilla, la estilista denunció haber recibido amenazas de muerte. “Uno de ustedes pidió mi muerte porque no le gustó el atuendo de Pedro”, publicó en su cuenta. Y añadió con firmeza: “Pedro es un adulto con sus propias opiniones sobre lo que le gusta y lo que le hace sentir bien. Los estilistas no somos dictadores. Somos colaboradores”.

Aunque Ragolia no aseguró que estas amenazas motivaran su salida, la coincidencia temporal entre el acoso digital y el fin de su relación profesional con Pascal ha generado especulaciones. Lo cierto es que el trabajo de la estilista dejó una huella innegable en la imagen pública del actor y marcó una conversación importante sobre masculinidad, estética y libertad creativa en las alfombras rojas.

Tras su salida, Pedro Pascal inició una nueva etapa con Jamie Mizrahi, estilista reconocida por vestir a figuras como Jennifer Lawrence, Jeremy Allen White y Adele. Aunque no se ha confirmado oficialmente si esta alianza será permanente, los primeros eventos ya han mostrado un nuevo enfoque estilístico, aunque con guiños al espíritu juguetón introducido por Ragolia.

Durante una función de Eddington, Pascal lució un conjunto de mezclilla de Givenchy; en un evento de Los Cuatro Fantásticos en París, optó por prendas de Bottega Veneta. También repitió en varias ocasiones piezas de Haider Ackermann para Tom Ford, entre ellas una blusa de lunares con pantalones blancos y un traje jacquard oscuro con bufanda celeste que recordó al estilo de Timothée Chalamet.

Por ahora, el futuro estilístico de Pascal sigue en evolución, pero lo que sí es claro es que la discusión abierta por Ragolia trasciende la moda. En un entorno digital cada vez más hostil, su historia reabre el debate sobre los límites del juicio público, la violencia en redes y la necesidad de proteger la integridad de los creadores, incluso cuando se mueven en el mundo del entretenimiento y la imagen.