Pedro Pascal estalla contra J.K. Rowling y defiende a su hermana trans

Esta vez, el chileno lanzó una crítica fulminante contra la escritora J.K. Rowling, cuyas posturas sobre la identidad de género han causado polémica mundial en los últimos años. Lejos de evadir la controversia, Pascal alzó la voz con fuerza y convicción, dejando claro que para él, la lucha por los derechos trans no es negociable.

El detonante fue el reciente fallo del Tribunal Supremo del Reino Unido, que restringe la definición legal de “mujer” al sexo biológico. Rowling celebró el veredicto con una publicación que muchos consideraron provocadora: una fotografía suya fumando un puro y brindando con una copa de vino, bajo el mensaje: “¡Salud por esta victoria!”. La imagen se volvió viral, y la indignación de quienes luchan por los derechos trans no tardó en explotar.

Pedro Pascal respondió sin filtro. “Horrible. Repugnante. Perdedoras como tú me enferman”, escribió en Instagram. Pero su reacción no quedó solo en redes sociales. En una entrevista reciente con Vanity Fair, el actor fue aún más claro: “Mira, quiero proteger a mis seres queridos, pero va más allá: los abusones me enferman”.

Para el protagonista de The Last of Us y The Mandalorian, este no es un tema abstracto. Su hermana menor, Lux Pascal, hizo pública su identidad como mujer trans en 2021, y desde entonces Pedro ha sido uno de sus más sólidos aliados. Su compromiso con la comunidad trans se refleja tanto en su vida privada como en su visibilidad pública. “No es solo política. Es amor, es humanidad, es familia”, ha dicho en otras ocasiones.

En la misma entrevista, su hermana mayor, Javiera Balmaceda Pascal, también se pronunció: “J.K. Rowling está afirmando que nuestra hermanita no existe. Y eso no lo vamos a permitir”.

Hasta el momento, Rowling no ha respondido directamente a las declaraciones de Pedro Pascal. Sin embargo, ha mantenido firme su posición sobre el reconocimiento legal de las mujeres trans, insistiendo en que la biología debe primar en temas como los espacios exclusivos para mujeres. Estas ideas han sido severamente criticadas por activistas y celebridades, incluyendo a Daniel Radcliffe y Emma Watson, quienes han tomado distancia pública de la autora que los llevó al estrellato.

Pedro Pascal ha utilizado su fama como plataforma para defender diversas causas sociales. En mayo, desde el Festival de Cannes, denunció las redadas masivas de migrantes en Estados Unidos, mostrando su compromiso con los derechos humanos. Además, ha sido un constante defensor de la comunidad LGTBIQ+, no solo en palabras, sino también a través de gestos simbólicos.

Durante un evento reciente, apareció usando una camiseta con la frase “Protect the dolls”, una expresión popular dentro de la cultura queer en referencia a las mujeres trans. La prenda pertenece a una campaña benéfica cuyos fondos apoyan organizaciones que luchan por los derechos de personas trans. Pascal no solo viste sus ideas, las vive.

Su postura le ha valido admiración, pero también ataques. Algunos usuarios en redes sociales intentaron manipular un video en el que se le ve tomando la mano de su compañera de reparto, Vanessa Kirby, en un panel de Comic Con. Sugirieron, sin base alguna, que era un gesto condescendiente. Sin embargo, la propia actriz desmintió los rumores y defendió al actor: “Estábamos muy nerviosos. Tomarnos de la mano fue algo natural, de apoyo. Pedro es un caballero y un gran compañero”.