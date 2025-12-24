Clima en Panamá: Se esperan fuertes vientos y lluvias esporádicas en algunas regiones esta Nochebuena

Se mantiene un aviso de vigilancia por intensificación de vientos y oleajes en el Caribe.

Amanecer Ciudad de Panamá
Amanecer Ciudad de Panamá / TVN Noticias

Ciudad de Panamá/Según el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa), para este 24 de diciembre en la vertiente del Caribe durante el día predominarán condiciones ventosas, con cielo nublado y lluvias esporádicas a lo largo de la región, las cuales podrían extenderse hasta horas de la noche.

En la vertiente del Pacífico, durante la mañana se mantendrá poca nubosidad a cielo parcialmente nublado en gran parte del territorio, con excepción de Darién, la comarca Emberá Woünaan, el golfo de Panamá, el norte de Panamá Este y Panamá Este, donde se prevén nublados con lluvias esporádicas.

Para horas de la tarde, se espera cielo parcialmente nublado con aguaceros aislados y de corta duración en Panamá Oeste, Panamá Este, Panamá Norte, Darién, Golfo de Panamá, las comarcas Emberá Woünaan, norte de Coclé y sur de Veraguas.

En la cordillera Central se mantendrán nublados con lluvias intermitentes, mientras que el resto de la vertiente del Pacífico presentará condiciones parcialmente nubladas.

Durante la noche, persistirán los nublados con lluvias intermitentes en la Cordillera Central, Coclé Norte, golfo de Panamá, Panamá Este, Darién y la comarca Emberá Woünaan. El resto del Pacífico panameño se mantendrá con poca nubosidad.

Se mantiene un aviso de vigilancia por intensificación de vientos y oleajes en el Caribe.

Las temperaturas máximas en el país oscilarán entre 29 °C y 33 °C, mientras que en las áreas montañosas y la cordillera Central se esperan valores entre 12 °C y 24 °C.

En cuanto a los vientos, en el Caribe occidental se prevé viento del oeste y nor-noreste con velocidades entre 10 y 25 km/h. En el resto del Caribe panameño predominarán vientos del nor-noreste entre 30 y 40 km/h, por lo que se mantiene un llamado a precaución.

En el Pacífico occidental, durante la mañana se registrarán vientos del noroeste y noreste, y en la tarde del oeste y suroeste, con velocidades entre 10 y 25 km/h. En el resto del Pacífico panameño se esperan vientos del norte entre 30 y 40 km/h, con posibles ráfagas mayores, también bajo condición de precaución.

Respecto a las condiciones marítimas, en el litoral Caribe se esperan olas entre 1.7 y 2.2 metros, con periodos de 8 a 9 segundos, por lo que se recomienda precaución. En el litoral Pacífico, las olas oscilarán entre 0.7 y 1.6 metros, con periodos de 13 a 14 segundos.

Los índices de radiación UV-B se mantendrán en niveles de riesgo moderado a muy alto, con valores entre 7 y 9 en todo el país.

También podría leer:

Temas relacionados

Instituto de Meteorología e Hidrología clima en Panamá condiciones meteorológicas
Si te lo perdiste
Lo último
stats