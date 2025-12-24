Clima en Panamá: Se esperan fuertes vientos y lluvias esporádicas en algunas regiones esta Nochebuena

Se mantiene un aviso de vigilancia por intensificación de vientos y oleajes en el Caribe.

Ciudad de Panamá/Según el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa), para este 24 de diciembre en la vertiente del Caribe durante el día predominarán condiciones ventosas, con cielo nublado y lluvias esporádicas a lo largo de la región, las cuales podrían extenderse hasta horas de la noche.

En la vertiente del Pacífico, durante la mañana se mantendrá poca nubosidad a cielo parcialmente nublado en gran parte del territorio, con excepción de Darién, la comarca Emberá Woünaan, el golfo de Panamá, el norte de Panamá Este y Panamá Este, donde se prevén nublados con lluvias esporádicas.

Para horas de la tarde, se espera cielo parcialmente nublado con aguaceros aislados y de corta duración en Panamá Oeste, Panamá Este, Panamá Norte, Darién, Golfo de Panamá, las comarcas Emberá Woünaan, norte de Coclé y sur de Veraguas.

En la cordillera Central se mantendrán nublados con lluvias intermitentes, mientras que el resto de la vertiente del Pacífico presentará condiciones parcialmente nubladas.

Le puede interesar: Gabinete aprueba a MEF uso de $1,900 millones para prefinanciar vencimientos de deuda

Durante la noche, persistirán los nublados con lluvias intermitentes en la Cordillera Central, Coclé Norte, golfo de Panamá, Panamá Este, Darién y la comarca Emberá Woünaan. El resto del Pacífico panameño se mantendrá con poca nubosidad.

Se mantiene un aviso de vigilancia por intensificación de vientos y oleajes en el Caribe.

Las temperaturas máximas en el país oscilarán entre 29 °C y 33 °C, mientras que en las áreas montañosas y la cordillera Central se esperan valores entre 12 °C y 24 °C.

En cuanto a los vientos, en el Caribe occidental se prevé viento del oeste y nor-noreste con velocidades entre 10 y 25 km/h. En el resto del Caribe panameño predominarán vientos del nor-noreste entre 30 y 40 km/h, por lo que se mantiene un llamado a precaución.

En el Pacífico occidental, durante la mañana se registrarán vientos del noroeste y noreste, y en la tarde del oeste y suroeste, con velocidades entre 10 y 25 km/h. En el resto del Pacífico panameño se esperan vientos del norte entre 30 y 40 km/h, con posibles ráfagas mayores, también bajo condición de precaución.

Respecto a las condiciones marítimas, en el litoral Caribe se esperan olas entre 1.7 y 2.2 metros, con periodos de 8 a 9 segundos, por lo que se recomienda precaución. En el litoral Pacífico, las olas oscilarán entre 0.7 y 1.6 metros, con periodos de 13 a 14 segundos.

Los índices de radiación UV-B se mantendrán en niveles de riesgo moderado a muy alto, con valores entre 7 y 9 en todo el país.

También podría leer: