Pedro Pascal y Jennifer Aniston encienden rumores: ¿nuevo romance en Hollywood?

Las imágenes del encuentro, que se viralizaron en redes sociales, han desatado todo tipo de teorías sobre una posible relación entre los actores.

El pasado sábado por la noche, Jennifer Aniston, de 56 años, y Pedro Pascal, de 49, fueron fotografiados mientras conversaban en la zona del valet del hotel después de haber compartido una velada de tres horas en el reconocido restaurante Tower Bar. La protagonista de Friends lucía un elegante chaleco de cuero sobre una camiseta blanca, acompañado de pantalones negros y botas, mientras que Pascal optó por un look relajado con chaqueta de cuero, jeans y mocasines.

Aunque ninguno de los dos ha hecho declaraciones al respecto, las redes sociales explotaron con teorías sobre un posible romance. “Esto es lo mejor que me ha pasado en la semana”, comentó un usuario en X, mientras que otro escribió: “Aniston y Pascal juntos… ¡lo necesito ya!”.

Si bien algunos fans están entusiasmados con la idea de un nuevo romance en Hollywood, otros han especulado que la reunión podría estar relacionada con una colaboración en The Morning Show, la serie de Apple TV+ protagonizada por Aniston y Reese Witherspoon. La última interacción pública entre ambos ocurrió en enero de 2024 en los Critics Choice Awards, donde el actor chileno bromeó con la posibilidad de sumarse al elenco: “Eso significa que me acuesto con todos en el programa”, comentó con su característico sentido del humor, a lo que Aniston respondió: “Es como la vida real”.

Pese a la ola de rumores, una fuente cercana a ambos desmintió cualquier vínculo romántico y aclaró que la cena no fue privada, sino una reunión grupal con amigos en común. “Jennifer y Pedro son solo amigos. No hay nada más entre ellos”, aseguró la fuente a TMZ.

Pedro Pascal, conocido por su papel en The Last of Us, ha mantenido su vida sentimental en privado, aunque en el pasado ha sido vinculado con actrices como Maria Dizzia, Lena Headey y Robin Tunney.

Por su parte, Jennifer Aniston ha tenido relaciones muy mediáticas. Su matrimonio con Brad Pitt, que duró desde el año 2000 hasta 2005, sigue siendo un tema de conversación entre los fans, al igual que su posterior matrimonio con Justin Theroux, con quien estuvo casada entre 2015 y 2018. Desde su divorcio, la actriz ha mantenido un perfil bajo en cuanto a su vida sentimental.

Mientras el público sigue especulando, la realidad es que la química entre Aniston y Pascal ha dejado a muchos con la esperanza de verlos juntos, ya sea en la pantalla o en la vida real. Sin embargo, hasta el momento, todo apunta a que solo se trata de una amistad dentro del exclusivo círculo de Hollywood.