¡Puedes creerlo! Macaulay Culkin cumplió 42 años

Alcanzó el éxito mundial con apenas 10 años cuando interpretó al travieso Kevin McCallister en 'Mi pobre angelito'. Su precoz fama y vida millonaria lo llevó por una espiral desenfrenada marcada por la demanda en contra de sus padres, el abuso de drogas y la duda sobre su relación de amistad con Michael Jackson. Hoy, tras vencer sus demonios y convertirse en padre, hacemos un repaso por la vida de Macaulay Culkin que este viernes 26 de agosto cumple 42 años. ¿Lo puedes creer?

Culkin nació con un talento innato. A los cuatro años comenzó actuar en Nueva York y poco a poco se fue haciendo un hueco en el mundo de la televisión como un gran actor infantil. Con 10 años, le llegó el papel que cambiaría su vida en la exitosa película 'Home Alone' donde interpretó el papel principal de Kevin McCallister, el niño que es olvidado por su familia, mientras se preparan para viajar a Paris. Solo en casa, Kevin se enfrenta a unos ladrones que intentan robar a la casa de sus padres, convirtiéndose en todo un héroe.

El éxito de Home Alone fue tal que se convirtió en la película de comedia más taquillera de todos los tiempos en los Estados Unidos y mantuvo el récord mundial hasta que fue superada por The Hangover Part II en 2011. También fue la película navideña más taquillera hasta que fue superada por El Grinch en 2018. A pesar de recibir reseñas mixtas de los críticos en su estreno inicial, Home Alone ha sido aclamada como un clásico navideño entre el público y es a menudo considerada como una de las mejores películas de temática navideña de la historia.

El pasado de quien interpretó a Kevin por primera vez en 1990 fue extremadamente complicado y su historia es tan conocida como el tamaño de su fama. Siendo todavía un niño prohibió a sus padres acceder a su fortuna, se emancipó y se retiró de la industria al terminar de filmar Richie Rich, en 1994. Tenía apenas 14 años. Sus padres “Kit” Christopher Culkin y Patricia Brentrup se separaron en 1995 y como era de esperar, se desató una terrible batalla legal por la custodia de sus siete hijos. Los chicos Culkin se habían criado en un pequeño departamento ferroviario de Manhattan, sin la obligación de ir a la escuela. Algunos iban otros no. Los mayores no terminaron el secundario. Con los millones ganados por Macaulay se mudaron a una lujosa casa en el elegante barrio Upper East Side de la Gran Manzana.

La relación con su padre y la explotación infantil que sufrió

“Mi padre estaba celoso de mí. Era un mal tipo, un abusador. Todo lo que él había intentado conseguir a lo largo de su vida, yo lo conseguí antes de tener 10 años”, dijo un Macaulay todavía enojado en una entrevista en 2018. No eran ideas de adolescente millonario. Su hermano Kieran, también actor, dijo que si bien él no recibió el mismo maltrato que Macaulay, su padre era una mala persona.

Entre 1990 y 1994 la estrella le rogó infructuosamente a su papá que dejara de firmar contratos porque necesitaba tomarse un descanso, unas vacaciones por primera vez en su vida, que no llegaban. Hizo 9 películas en 5 años y además, con una ambición desmedida, el hombre llevó a los castings a otros dos hijos, Rory y Kieran. “Mi padre tenía una cama gigante y a mí me hacía dormir con mi hermano en el sofá” reveló el actor. Así fue como llegado el momento de decidir con quién querían vivir, eligieron a su madre. Kit, enojado, se borró del mapa. Desapareció de las vidas de los chicos, quienes contaron a los medios que olía mal y que cuando no estaba todo era mejor.

Su relación con Michael Jackson

Macaulay Culkin pocas veces habló de Michael Jackson y la relación amistosa que mantuvieron desde que se conocieron en la década de los 90' cuando Macaulay era el artista infantil más famoso del mundo y el rey del pop era la eminencia mundial de la música.

Fue precisamente durante el estreno de 'Mi pobre angelito' que ambos artistas comenzaron una inusual relación de amistad, debido que Jackson tenía 32 años de edad, y Macaulay 10 años. Una relación que permanecería hasta la muerte del cantante en el año 2009.

Aunque la amistad siempre fue pública, ambos artistas poco hablaron del tema, salvo cuando el cantante fue acusado de abusos a menores, por lo cual fue juzgado. Culkin fue de los pocos que se posicionó a favor del cantante, e incluso testificó que nunca se había sobrepasado con él ni había sufrido abuso alguno.

Macaulay vio por última vez a la estrella del pop en el Tribunal Superior del Condado de Santa Barbara en el 2005. De acuerdo a Culkin, se cruzó con el cantante en el baño de los tribunales mientras la corte estaba en receso.

“Mejor no hablemos. No quiero influir en tu testimonio”, le dijo Jackson, lo que provocó la risa de ambos, según recuerda Culkin sobre ese encuentro. Después del comentario, se abrazaron y cada uno siguió su camino. Jackson falleció de un paro cardíaco cuatro años después, el 25 de junio de 2009, a causa de una intoxicación aguda por propofol y benzodiazepina.

Su redención y su nueva vida familiar

Macaulay ha tenido varias relaciones. La primera con la actriz Rachel Miner, con quien se casó en 1998 con 17 años y se divorciaron el 15 de agosto de 2000.

Luego mantuvo una relación estable con la actriz Mila Kunis, con quien compartió su vida durante ocho años de noviazgo, terminando su romance en 2010.

Siete años después de altibajos, Culkin conoció a la actriz Brenda Song en un set de Tailandia mientras rodaban la película Changeland en 2017. La mujer que le cambiaría la vida y la que finalmente le daría el equilibrio emocional que tanto persiguió.

Con Brenda llevan cinco años de relación, una hija en común y en cualquier momento darán el sí en el altar. Este año circuló una foto donde ella lucía un anillo de diamantes en su anular izquierdo, mientras paseaba por Beverly Hills.

El equilibrio emocional, la estabilidad también impactó de manera positiva en su vida laboral. Fue parte de la serie American Horror Story durante el año pasado. Y este año integra el elenco de otras series de televisión: Los gemstone y Entergalactic.