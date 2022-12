La razón por la que Adam Sandler lleva 30 años sin leer las críticas de sus películas

El reconocido actor de exitosas comedias reveló que la película 'Billy Madison’ fue el detonante de esta drástica decisión que le cambió la vida.

Si hablamos de comedia, sin duda el nombre de Adam Sandler está ligado a este género cinematográfico que le ha hecho convertirse en uno de los actores más reconocidos y exitosos de Hollywood. Una extensa trayectoria en el mundo de la interpretación le ha permitido cosechar grandes éxitos, sin embargo, el también director de cine lleva casi tres décadas sin leer las críticas de sus trabajos.

En una entrevista en exclusiva con ‘EW’, Adam Sandler confesó que la cinta ‘Billy Madison’, de 1995 y que recaudó más de 25 millones de dólares en taquilla, supuso un detonante para tomar esta drástica decisión ligada a su vida profesional. Y es que, a pesar del abrumador éxito en las distintas salas de exhibición de todo el mundo, la crítica condenó esta historia tachándola de “basura”.

“Cuando se estrenó ‘Billy Madison’ y los periódicos empezaron a escribir sobre ella, mi amigo y yo nos emocionamos. Ambos habíamos escrito la película y en un medio de Nueva York iba a hablar de ella, pero al leer lo que decían, el 90% de los periódicos anunciaban que era una basura”, explicó Sandler que en aquel momento contaba con 29 años.

Aquellas críticas le dolieron hasta el punto de tomar la decisión de no volver a leer ningún tipo de comentario sobre su trabajo. “Es muy duro”, dice. A pesar de que no consume las publicaciones de los distintos críticos, el actor entiende que sus películas no tienen por qué gustar a todos. “Los críticos no van a conectar con ciertas cosas, y eso está bien”, cuenta.

Pero la que sí está acumulando críticas muy positivas es su último trabajo para Netflix, "Hustle".

“Me alegra que me alaben, pero todo el mundo trabajó muy duro en la película. Yo tuve un rol muy grande en la cinta e hice lo mejor que podía con lo que tenía”.

*Con información www.as.com/tikitakas*