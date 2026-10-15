Testigo revela la supuesta obsesión de Russell Brand por mantener encuentros íntimos con 5,000 mujeres

Las afirmaciones de la Fiscalía deberán contrastarse con las pruebas que se presenten durante el juicio, todavía en curso.

El juicio contra el comediante y actor británico Russell Brand comenzó en Londres con testimonios sobre su comportamiento sexual antes de alcanzar la fama. En la primera jornada, un antiguo amigo afirmó que Brand le había confesado en 1999 que deseaba mantener relaciones sexuales con miles de mujeres. La declaración se conoció mientras el artista enfrenta siete cargos por presuntos delitos sexuales contra seis mujeres.

Mark Pinheiro declaró ante el Tribunal de la Corona de Southwark que escuchó aquella confesión durante un viaje a Bournemouth, donde ambos asistirían a un espectáculo paralelo a la conferencia anual del Partido Laborista británico. Según recordó, durante el trayecto hablaron de “conocer chicas, ligar con chicas y conquistar chicas”. En ese contexto, Brand habría revelado su objetivo: “Esperaba que algún día hubiera podido acostarse con más de 5000 chicas; esa era su meta”.

Pinheiro también aseguró que el comediante hablaba de estrategias para acercarse a las mujeres. Según el testimonio, Brand le dijo: “Todo lo que tienes que hacer es decirle a la mujer lo que necesita escuchar”. La Fiscalía presentó esos comentarios como parte del contexto sobre la conducta que se le atribuye al acusado durante los primeros años de su carrera. Las declaraciones son testimonios presentados ante el tribunal y no una determinación judicial sobre los cargos.

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Al iniciar el proceso, la fiscal Riel Karmy-Jones describió a Brand como un presunto depredador sexual “implacable, calculador y manipulador”y habló de un deseo sexual “indiscriminado y voraz”. También sostuvo: “Podía ser amable cuando quería, divertido —sin duda—, encantador, incluso simpático, cuando quería algo a cambio; pero también era exigente, se creía con derecho a todo, coqueteaba con un enorme apetito sexual y tenía una expectativa infantil de que todos sus deseos debían cumplirse”.

Brand, de 51 años, se declaró inocente de tres cargos de violación, tres de agresión sexual y uno de agresión indecente. Las acusaciones abarcan presuntos hechos ocurridos entre 1999 y 2009 y señalan a seis mujeres que, según la Fiscalía, no se conocían entre sí. Los episodios denunciados habrían tenido lugar en distintos espacios, como una habitación de hotel, lugares de trabajo, el baño de un bar y la vivienda del acusado.

El primer caso presentado se refiere a una mujer que conoció a Brand durante la conferencia laborista de 1999. La Fiscalía sostiene que, después de conversar con ella en una habitación de hotel, el actor la violó. La mujer denunció el presunto hecho a la Policía en septiembre de 2023, después de que los señalamientos contra el artista se difundieran en la prensa. Otros cargos se relacionan con presuntas agresiones en un lugar de trabajo en 2001, en el baño de un bar londinense en 2004, en una estación de radio en 2004 o 2005, en la vivienda de Brand en 2009 y durante la grabación de un anuncio ese mismo año.

Antes de entrar al tribunal, Brand reconoció su preocupación por el proceso, pero dijo mantener la esperanza. “Por supuesto, estoy preocupado, pero tengo esperanza de que este proceso conduzca a buenos resultados para todos los implicados. Esa es mi oración”, afirmó. También dijo sentirse “bendecido”.

El actor ha negado haber mantenido relaciones sexuales sin consentimiento. En entrevistas policiales, también reiteró que nunca había participado en actividades sexuales no consentidas. El juicio continuará con la presentación de pruebas y los testimonios de las mujeres denunciantes; se prevé que el proceso dure unas ocho semanas.