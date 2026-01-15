Sarah Jessica Parker y el nuevo escándalo que reaviva su tensión con Chris Noth

La relación entre los actores sigue siendo motivo de debate dentro y fuera de la industria televisiva.

Años después de haber construido una de las parejas más icónicas de la ficción en Sex and the City, un nuevo cruce en redes sociales volvió a poner en evidencia la tensión que existe entre ambos actores fuera de cámara.

La controversia se desató pocos días después de que Sarah Jessica Parker recibiera el Premio Carol Burnett durante la más reciente edición de los Golden Globes. El galardón, de carácter honorífico, reconoce trayectorias destacadas en la televisión, tanto delante como detrás de cámaras. El homenaje se realizó el 6 de enero y celebró la influencia de la actriz en la cultura pop y su extensa carrera en la pantalla chica.

Tres días más tarde, Chris Noth publicó en Instagram una fotografía suya entrenando en el gimnasio, acompañada por la frase: “¡A la mierda el Año Nuevo! ¡Vamos!”. El mensaje, que en principio parecía inofensivo, tomó otro rumbo cuando un seguidor comentó: “¿Te referís a que se joda SJP y su premio, verdad?”. La respuesta del actor fue breve pero contundente: “cierto”.

Ese intercambio fue suficiente para desatar una ola de reacciones en redes sociales. Muchos usuarios interpretaron el comentario como un gesto de desprecio hacia Parker y su reciente reconocimiento, mientras que otros defendieron al actor o atribuyeron su actitud a resentimientos acumulados tras su abrupta salida de la franquicia. El episodio se volvió tendencia y reavivó la idea de una “guerra fría” entre los intérpretes que durante años compartieron el centro de la escena.

La historia entre ambos no ha estado exenta de conflictos en los últimos años. Noth retomó su papel de Mr. Big en And Just Like That, el relanzamiento de Sex and the City, pero su participación se vio interrumpida tras la aparición de graves acusaciones en su contra. A partir de ese momento, el actor fue eliminado de la narrativa y nunca volvió a aparecer en la serie, una decisión que marcó un quiebre definitivo con el universo creado alrededor de Carrie Bradshaw.

Tras el revuelo generado por su respuesta en Instagram, Chris Noth decidió dar su versión de los hechos. El 14 de enero, publicó una nueva imagen en la misma red social y explicó que su reacción había sido “improvisada, ligeramente sarcástica”. En su mensaje, sostuvo que la polémica no merecía tanta atención mediática y que considerarla noticia era “una pérdida de tiempo” frente a los problemas realmente importantes del mundo.

Pese a su intento de bajar el tono, la aclaración no logró frenar el debate público. El contexto de su salida de la serie y las tensiones previas con Sarah Jessica Parker hicieron que muchos interpretaran sus palabras como un nuevo capítulo de un conflicto no resuelto.

El trasfondo del distanciamiento se remonta a diciembre de 2021, cuando Chris Noth enfrentó acusaciones de agresión sexual por parte de tres mujeres. The Hollywood Reporter publicó los testimonios de dos denunciantes: una afirmó haber conocido al actor en 2004, cuando tenía 22 años, y la otra en 2015, a los 25. Posteriormente, una tercera mujer declaró al medio Daily Beast que fue agredida en 2010, cuando tenía 18 años.

El actor negó todas las acusaciones y aseguró que los encuentros fueron consensuados. A través de su representante, calificó las historias como “categóricamente falsas”, las describió como “una invención total” y comparó los relatos con “una obra de mala ficción”. A pesar del impacto mediático, Noth no ha sido formalmente acusado ni investigado por la justicia.

El escándalo, sin embargo, tuvo consecuencias inmediatas en su carrera y profundizó la distancia con sus excompañeras de reparto. Hoy, cada gesto público del actor es analizado bajo esa lupa, y su reciente comentario sobre el premio de Sarah Jessica Parker demuestra que la relación entre ambos sigue siendo un tema abierto, cargado de tensiones que parecen lejos de resolverse.