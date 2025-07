Star Wars | ¿Por qué Yoda habla así? George Lucas explica el secreto mejor guardado

No es un error, es estrategia que el personaje se exprese de forma extraña.

Durante casi cinco décadas, los fanáticos de Star Wars han imitado, parodiado e incluso estudiado la peculiar forma de hablar de Yoda, el icónico maestro Jedi. Su sintaxis invertida es tan legendaria como su sabiduría. George Lucas, el creador del universo galáctico, finalmente reveló el verdadero motivo detrás de esta elección lingüística que marcó para siempre la franquicia.

La revelación se dio en el marco del 45 aniversario de El Imperio Contraataca, durante su proyección en el TCM Classic Film Festival 2025. Allí, Lucas fue claro: “El motivo es simple: si hablara inglés normal, la gente no lo escucharía tanto. Pero si tiene un acento o es difícil de entender, entonces la gente presta atención a lo que dice”, explicó en declaraciones recogidas por Variety.

George Lucas fue más allá y compartió que su intención era generar un impacto especial en el público más joven. “Tuve que encontrar la manera de que la gente realmente me escuchara, especialmente los niños de 12 años”, indicó. Para él, Yoda debía ser más que un personaje curioso: debía ser el “filósofo” de la película, el sabio que condensa las grandes enseñanzas de la Fuerza.

Aunque Lucas tuvo la visión conceptual del personaje, la ejecución vocal quedó en manos del actor y titiritero Frank Oz, quien le dio vida a Yoda con una voz inconfundible. Según relató Oz en una entrevista con The Guardian en 2021, fue él quien propuso hablar con una estructura gramatical aún más marcada.

“El otro día estaba mirando el guion original de El Imperio Contraataca y tenía una sintaxis un poco extraña, pero también aparecía Yoda hablando de forma muy coloquial. Así que le pregunté a George: ‘¿Puedo hacerlo todo así?’. Y me respondió: ‘¡Claro!’. Simplemente se sentía correcto”, contó Oz.

Te puede interesar: Florinda Meza alza la voz contra el odio en redes tras serie de Chespirito: 'Esto los daña a ustedes'

Te puede interesar: ¡Qué peligro! Meteorólogo propuso matrimonio frente a un volcán en erupción

La forma de hablar de Yoda se convirtió en sello, pero Frank Oz ha sido enfático en que el alma del personaje va más allá de la voz. “No, ya estoy acostumbrado, a las imitaciones. Pero la gente no lo entiende; cualquiera puede imitar una voz. No es la voz, es el alma”, afirmó.

Esa conexión profunda con el personaje también fue evidente cuando regresó como Yoda en Los últimos Jedi (2017). En una entrevista con Collider, Oz relató lo concentrado que estaba en la calidad de su trabajo: “Eso es todo lo que me importa, la calidad”.

Ni siquiera notó la reacción de todos los presentes en el set cuando su interpretación apareció en pantalla. “Mi esposa estaba allí. Dijo que todos estaban trabajando, y luego, cuando aparecí en pantalla, todos dejaron de trabajar por completo”, recordó. Aunque no lo vivió conscientemente, reconoció: “Es emocionante, pero no me di cuenta porque estoy demasiado involucrado. Pero supongo que es una sensación maravillosa. Si la sintiera”.

Mientras los secretos del pasado se revelan, el futuro de Star Wars también se perfila con nuevos horizontes. En el Star Wars Celebration en Japón, se confirmó que Shawn Levy (director de Deadpool 3) estará al frente de Star Wars: Starfighter, una historia independiente protagonizada por Ryan Gosling. Ambientada cinco años después de El ascenso de Skywalker, esta nueva película busca explorar personajes inéditos dentro del universo galáctico.

“Tengo este billete dorado a una galaxia muy lejana, y voy a dedicarme a desarrollar un guion que me dé el privilegio de hacer esta película”, declaró Levy en una entrevista. “Y es mejor que creas que no voy a desperdiciar esta jugosa oportunidad”.

Además, el 22 de mayo de 2026 llegará a los cines Star Wars: The Mandalorian & Grogu, una expansión cinematográfica de la exitosa serie de Disney+ que ya finalizó su rodaje.