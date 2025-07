Florinda Meza alza la voz contra el odio en redes tras serie de Chespirito: 'Esto los daña a ustedes'

La serie biográfica sobre la vida de Roberto Gómez Bolaños, transmitida desde el pasado 5 de junio, no solo trajo nostalgia, sino también un torrente de críticas y especulaciones que han puesto a la viuda del comediante mexicano en la mira del escrutinio público.

A sus 76 años, la actriz, guionista y compañera de vida de Gómez Bolaños durante más de cuatro décadas, ha decidido no quedarse en silencio, pero tampoco entrar en el juego del escándalo. En una publicación difundida en sus redes sociales, Meza dejó clara su postura frente a los comentarios que han resurgido sobre su papel en el programa El Chavo del 8 y su vida privada: “Yo no voy a salir a desmentir cada una de las calumnias y ataques en mi contra porque esto no se trata de mí. Se trata de ustedes”, escribió.

El impacto de la serie ha reactivado viejas polémicas: se cuestiona el inicio de su relación con “Chespirito”, cuando ambos tenían otras parejas, y se le atribuye responsabilidad en los conflictos entre los miembros del elenco, incluyendo las rupturas que marcaron la historia del programa más emblemático de la televisión latina.

Sin embargo, Meza fue enfática en su mensaje: su foco no está en defenderse, sino en proteger algo mucho más importante para ella: el legado artístico y humano de Roberto Gómez Bolaños.

“Seguiré contando la verdad sobre el legado de Roberto, pero no voy a hablar de mí”, puntualizó la actriz, evitando abordar detalles personales pero dejando en claro su compromiso con la memoria del comediante.

Además de rechazar las acusaciones que circulan, Meza hizo un llamado urgente a detener los discursos de odio que proliferan en plataformas digitales. Recordó el espíritu conciliador y las enseñanzas morales que transmitía El Chavo del 8, que por más de cuatro generaciones ha unido a millones de personas en América Latina y más allá: “Tanto odio los daña a ustedes, así como al hermoso recuerdo que compartimos y nos ha unido como hermanos por más de cuatro generaciones”, señaló.

La actriz también destacó el carácter humanista de los valores que impregnaban las historias del vecindario más famoso de la televisión, recordando una de sus frases más memorables: “Aun si yo fuera la peor persona del mundo, que no lo soy, los valores más bonitos del Chavo eran el perdón, la reconciliación y la frase que todos conocemos: ‘La venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena’”.

Meza no negó las diferencias que pudieron existir en el pasado, pero se negó a revivir públicamente conflictos personales, en especial cuando considera que la narrativa mediática se está alejando del verdadero centro: el aporte cultural y emocional que dejó Roberto Gómez Bolaños con sus personajes entrañables.

En un panorama donde la memoria de íconos televisivos suele distorsionarse al pasar por el filtro de la ficción y la especulación, Florinda Meza deja una advertencia clara: no permitirá que el legado de su compañero sea empañado por rumores ni por el odio digital.

Su mensaje es, en el fondo, una invitación a la reflexión colectiva: “Tantas mentiras, tantos juicios temerarios sin conocer realmente los hechos, tanto odio los daña a ustedes”.

Con este posicionamiento firme, Meza se aleja del escándalo y se reafirma como guardiana de una historia que aún despierta sonrisas, enseñanzas y, ahora más que nunca, polémicas.