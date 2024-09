Estrella de 'Real Housewives' luce irreconocible tras someterse a cirugía plástica extrema

Tamra Judge, estrella de Real Housewives of Orange County, ha sorprendido a sus seguidores con un aspecto notablemente transformado tras someterse a una serie de tratamientos cosméticos intensivos.

El 31 de agosto, Tamra publicó un video mostrando su rostro posoperatorio tras someterse a un lifting marrón y un tratamiento con láser de CO2, complementado con un peeling químico azul. En su publicación, escribió: “Hace siete años, me hice un lifting facial inferior pero me salté el superior, como pintar la casa pero olvidarme de los detalles. ¡Estén atentos para recibir actualizaciones!”.

Las imágenes mostraban un rostro de un azul claro debido al tratamiento, pero la situación se volvió aún más dramática en la actualización del 1 de septiembre. Tamra mostró su rostro, cuello y pecho visiblemente hinchados, y comentó: "Tercer día y la hinchazón se nota. El progreso no siempre es bonito, pero está sucediendo".

En el video, la hinchazón era tan intensa que le resultaba difícil abrir los ojos, y la piel parecía estar supurando: “Se supone que la hinchazón está en su peor momento en este momento. No sé cómo puede empeorar. Siento como si mi piel estuviera a punto de estallar”, confesó Tamra.

A pesar del dolor visible, la estrella de reality se mostró optimista, diciendo que el médico le aseguró que la mejora sería inminente: “Se ve como se supone que debe verse, agradable y crujiente”, añadió con humor.

Tamra recibió palabras de aliento de Madison LeCroy, estrella de Southern Charm, quien comentó: “¡Parecerás de 16!” El Dr. Donald Mowlds, quien realizó el procedimiento, explica en su sitio web que el lifting de cejas reduce las arrugas en la frente y que el peeling químico azul ayuda a tensar la piel y eliminar las arrugas profundas.

En una sesión de preguntas y respuestas en 2023, Tamra había hablado sobre sus tratamientos estéticos anteriores, aclarando: “No me pongo bótox. ¡No me pongo rellenos! Además, no me expongo al sol”. También mencionó que se somete a terapia de luz pulsada intensa (IPL) anualmente y que se ha rellenado los labios varias veces, diciendo: “Me entran ganas de hacerlo cada dos años cuando veo a alguien con los labios carnosos”.

El viaje estético de Tamra Judge continúa capturando la atención de sus seguidores, mostrando tanto el glamour como los desafíos del proceso de transformación.