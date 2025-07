'The Last of Us': Los principales cambios entre la serie y el videojuego

La adaptación de The Last of Us por HBO no fue simplemente un ejercicio de fidelidad al videojuego: fue una relectura emocional, estructural y visual. Bajo la dirección de Craig Mazin y Neil Druckmann, la serie buscó mantener el alma de la obra original mientras la moldeaba para la televisión. El resultado fue un éxito de crítica y audiencia, pero también un cúmulo de cambios que sorprendieron, y en ocasiones, dividieron, a los fanáticos más acérrimos.

Mazin fue claro: “Creo que fuimos recompensados por nuestra atención al detalle, nuestro cariño y preocupación”, dijo en marzo de 2025. A continuación, repasamos las once diferencias más importantes entre la serie de HBO y el videojuego de Naughty Dog.

1. Ellie y Riley

En el videojuego Left Behind, Ellie y su amiga Riley enfrentan una horda de infectados. En la serie, el ataque proviene de un solo infectado, lo que transforma por completo la intensidad y el desenlace de la escena.

Además, mientras en el juego juegan al ficticio “The Turning”, en la serie disfrutan del clásico Mortal Kombat II, incorporando un guiño nostálgico que conecta con la audiencia televisiva.

2. Adiós a las esporas

La infección por cordyceps en el juego se transmite a través de esporas, obligando al uso de mascarillas. En la serie, solo se transmite por mordidas o arañazos.

“Si hubiera tantas esporas y estuvieran en el aire, la infección se propagaría aún más rápido”, explicó Mazin a Entertainment Weekly. No descarta que las esporas puedan aparecer en futuras temporadas.

3. Nuevos personajes y tramas exclusivas

La serie amplía el universo con personajes inéditos: Ratna Pertiwi, profesora de micología en Yakarta; Kathleen, líder de una rebelión en Kansas City; y Gail, el terapeuta de Joel. También se introduce a Eugene, cultivador de marihuana asesinado por Joel, y al hijo de María y Tommy, que no existe en el videojuego.

4. Una nueva línea temporal

En el juego, la historia inicia en 2013 y se proyecta hasta 2033. En la serie, todo comienza en 2003 y se desarrolla hasta 2023, con la segunda temporada ambientada entre 2028 y 2029. Neil Druckmann justificó este cambio por la falta del “elemento interactivo” y la necesidad de usar “otras técnicas” narrativas.

5. La muerte de Tess

Tess, interpretada por Anna Torv, muere abatida por soldados de FEDRA en el videojuego. En la serie, se sacrifica volando el edificio para frenar a un enjambre de infectados. El cambio le otorga mayor dramatismo y heroísmo a su partida.

6. Abby y su motivación

A diferencia del juego, la serie muestra temprano por qué Abby busca venganza: Joel asesinó a su padre, un médico clave para la cura. Mazin declaró a TheWrap que el objetivo era humanizar a Abby y mostrar que no es una villana, sino una víctima del dolor.

7. Bill y Frank

En el juego, Frank muere tras infectarse y deja una nota de odio a Bill. En la serie, su historia se transforma en una romántica y emotiva despedida conjunta. “Decidimos mostrar un amor que puede ser protector, violento y peligroso”, explicó Mazin a Business Insider.

Te puede interesar: ¡Qué peligro! Meteorólogo propuso matrimonio frente a un volcán en erupción

Te puede interesar: Pingüinos enamoran con piedras como anillo de compromiso, el ritual más puro

8. Pittsburgh se convierte en Kansas City

Por motivos logísticos, la serie reemplaza Pittsburgh (juego) por Kansas City. Las locaciones canadienses utilizadas en la grabación se asemejaban más a esta ciudad. “La esencia de Pittsburgh no era necesariamente importante”, afirmó Mazin en el podcast oficial.

9. Dina y Joel

La serie introduce una conexión emocional entre Joel y Dina, inexistente en el juego. Comparten afinidad por la electrónica, y él incluso la llama “niña”. Esto intensifica el impacto emocional de la muerte de Joel frente a ella. “Queríamos reforzar cuánto le importaba Dina a Joel”, dijo Mazin a Entertainment Weekly.

10. El origen de la inmunidad de Ellie

En el juego, nunca se explica por qué Ellie es inmune. La serie responde a esa incógnita: su madre fue mordida durante el parto, lo que provocó que el cordyceps “creciera con ella desde su nacimiento”. Marlene lo explica en un flashback, revelando un punto clave para la posible cura.

11. Tommy como héroe de Jackson

En la adaptación, Tommy defiende Jackson de una horda de infectados, acción ausente en el juego. Neil Druckmann explicó que querían mostrar qué está en juego para Jackson antes de eventos clave en la segunda temporada.