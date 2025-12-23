Clima en Panamá: Se esperan chubascos aislados en el Caribe y aguaceros puntuales en el interior del país

El Imhpa mantiene un aviso de vigilancia por el incremento de oleajes en el Caribe.

Ciudad de Panamá/De acuerdo con el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa), durante gran parte del día se espera el aporte de humedad hacia toda la vertiente caribeña, lo que favorecerá la generación de chubascos aislados y de corta duración.

En contraste, para el lado del Pacífico se prevé un amanecer con cielo más despejado, aunque con la tendencia a que se desarrollen aguaceros ocasionales en el norte de Panamá, la serranía de Darién y Coclé, especialmente en horas de la tarde. En el resto del país predominará la poca cobertura nubosa, condición que incluso se mantendrá durante la noche.

En cuanto a las temperaturas, las mínimas variarán entre 14 °C y 22 °C en las zonas de cordillera y áreas montañosas, mientras que en el resto del territorio nacional se ubicarán entre 18 °C y 25 °C. Por su parte, las temperaturas máximas se situarán aproximadamente entre 26 °C y 33 °C.

Respecto al viento, predominarán corrientes del noreste y del norte en todo el país, con velocidades que oscilarán entre 15 y 35 km/h, sin excluir la ocurrencia de ráfagas ocasionales.

En las condiciones marítimas, el Imhpa informó que en la región del Pacífico centro-occidental se mantendrán condiciones tranquilas, con oleajes moderados cuya altura no superará el metro, y con períodos de olas dentro de valores normales, sin indicios de variaciones significativas en el estado del mar. No obstante, el Caribe y las demás zonas del Pacífico continúan bajo aviso por mar agitado, situación provocada por la acción de los vientos.

En cuanto a los índices de radiación UV-B, los niveles se presentarán desde moderados hasta muy altos, con valores que oscilarán entre 5 y 10 en el índice UV.

Las autoridades reiteran a la población seguir las recomendaciones y normas del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).

