Timothée Chalamet impone reglas a Kylie Jenner: sin redes, sin reality y sin hablar de su relación

El francoestadounidense, uno de los talentos más destacados de su generación, no solo ha cautivado al público con su trabajo en cintas como Duna y Call Me by Your Name, sino que también ha sorprendido por la manera en que maneja su vida privada. Según reporta Daily Mail, su relación con Kylie Jenner, empresaria y figura mediática, se sostiene sobre una serie de condiciones claras que él impuso desde el inicio.

Lejos del tradicional romance hollywoodense, la pareja ha optado por un bajo perfil. “Timothée dejó claras sus intenciones desde el principio de que no quería ser nunca un accesorio”, aseguró una fuente cercana al actor al medio británico. “Por eso no quiere salir en el programa de las Kardashian y solo se le ve con Kylie en eventos”.

La medida parece haber funcionado. Aunque su relación comenzó en 2023, han pasado ya cuatro temporadas del reality show familiar The Kardashians, y Chalamet no ha aparecido en un solo episodio. El mensaje es claro: él no está dispuesto a convertirse en parte del espectáculo mediático que rodea a su pareja.

"Ambos saben que si él empezara a salir en el show familiar, entonces no funcionarían”, explicó la misma fuente, resaltando la determinación del actor por evitar convertirse en una figura conocida solo por su vida amorosa. Para Chalamet, quien sueña con consolidarse como una de las grandes estrellas de Hollywood, su privacidad es un activo estratégico.

Te puede interesar: Bill Gates conoció al novio de su hija menor, así fue el aterrador momento

Te puede interesar: Joe Manganiello reafirma a Caitlin O’Connor como su nueva relación tras Sofía Vergara

Entre las reglas no escritas del romance, figura también un acuerdo tácito de no exponer la relación en redes sociales. “No vemos a Kylie publicando su relación con Timothée y eso es porque ella quiere mantenerlo cerca. Lo quiere y ven un futuro juntos. Así que si mantenerlo fuera de sus redes sociales funciona, entonces ella seguirá haciéndolo”, señaló el informante.

Y aunque no debe ser fácil para Jenner, quien acumula casi 400 millones de seguidores en Instagram, abstenerse de compartir imágenes con su pareja, lo ha respetado sin excepción. La pareja tampoco se menciona en entrevistas ni hace referencias cruzadas en público, salvo por algunas apariciones puntuales en eventos de gala.

En una entrevista con la revista ELLE, Kylie justificó este silencio con una reflexión sobre la presión de la opinión pública: “Creo que es importante guardarse las cosas para uno mismo. A veces me resulta difícil tomar una decisión por mí misma, así que la opinión de todo el mundo… puede ser dura”, confesó.

Por su parte, Chalamet evita siquiera nombrar a Jenner. En enero de 2025, durante una entrevista en el Festival Internacional de Cine de Palm Springs, cuando fue consultado sobre el apoyo de Kylie, evadió la pregunta. “Es una gran sensación estar en una sala con tanto amor”, respondió, refiriéndose a sus colegas y fanáticos.

Pese a su hermetismo, fuentes allegadas aseguran que el actor está en un momento pleno. “Tiene la carrera con la que soñaba y está locamente enamorado. Tampoco quiere estropearlo”, dijo otra fuente a Daily Mail, describiendo el delicado equilibrio entre su vida profesional y sentimental.

Desde el inicio, muchos consideraron improbable el vínculo entre ambos. Para algunos observadores, la figura reservada de Chalamet no encajaba con el universo mediático de Jenner, habitual en cámaras y titulares. Aun así, la pareja ha demostrado que las diferencias no son obstáculos si hay acuerdos sólidos.

Lejos de los focos, Timothée y Kylie han trazado sus propias reglas para sobrevivir a la fama y mantener su vínculo lejos del ruido. En un mundo donde las relaciones son material de consumo, ellos apuestan por el silencio, la intimidad y la complicidad.