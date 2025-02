Tom Cruise desafió los límites en Misión Imposible 8: 'Simplemente me desmayaba'

Tom Cruise es conocido por llevar su cuerpo al límite en cada una de sus películas, pero esta vez, el actor de 62 años enfrentó uno de los mayores desafíos de su carrera en Mission: Impossible – The Final Reckoning. En una reciente entrevista con Empire, reveló que llegó a perder el conocimiento en múltiples ocasiones mientras filmaba una escena submarina en la que su personaje, Ethan Hunt, explora los restos de un submarino hundido.

“Estoy respirando mi propio dióxido de carbono. Se acumula en el cuerpo y afecta a los músculos. Tienes que superar todo eso mientras lo haces y estar presente”, confesó Cruise sobre la exigente secuencia, la cual fue filmada en un tanque de agua de 8.5 millones de litros, montado sobre una plataforma giratoria capaz de rotar bajo comando.

El reto era extremo: el actor solo podía llevar su equipo de buceo especial por un máximo de diez minutos antes de experimentar hipoxia, una peligrosa condición causada por la falta de oxígeno en los tejidos del cuerpo.

El director de la película, Christopher McQuarrie, describió la filmación como “desafiante, aterradora y físicamente agotadora”, destacando la intensidad de la escena: “Está dentro de una estructura rotatoria llena de escombros, y teníamos que hacer que ese entorno pareciera lo más caótico e impredecible posible. Pero también de una manera que pudiera repetirse y que Tom pudiera seguir sin poner en riesgo su seguridad”, explicó McQuarrie.

A lo largo de su carrera, Cruise ha realizado numerosas acrobacias sin dobles, pero en esta película en particular, las exigencias físicas han sido extremas. Además de la escena submarina, el actor recordó otra secuencia en la que tuvo que colgarse del lateral de un avión en pleno vuelo, lo que también le provocó desmayos.

“Cuando sacas la cara fuera de un avión a más de 120 o 130 millas por hora, no recibes suficiente oxígeno. Tuve que entrenarme para respirar en esas condiciones. Hubo momentos en los que simplemente me desmayaba y no podía regresar al interior de la cabina”, relató.

Hace apenas unos días, Cruise compartió un impresionante detrás de cámaras de una de las escenas más arriesgadas de la película, mostrando una acrobacia aérea realizada desde una aeronave a varios kilómetros de altura. Como era de esperarse, el clip generó furor entre sus seguidores, quienes destacaron su valentía y compromiso con la autenticidad de las escenas de acción.

“Otro día en la oficina para Tom Cruise. Leyenda”, comentó un usuario en redes sociales, mientras que otro escribió: “Lo que haces para entretener a la audiencia es a menudo demasiado peligroso, pero creo en ti porque crees en ti mismo”.

El estreno de Mission: Impossible – The Final Reckoning ha generado una gran expectativa entre los fanáticos, especialmente porque el título sugiere que podría ser la última entrega de la icónica franquicia. Sin embargo, ni Cruise ni McQuarrie han querido confirmar si este será el final definitivo de Ethan Hunt.

“Es difícil de decir en este momento, porque realmente es algo que hay que experimentar”, comentó el actor en una entrevista con Empire. Aun así, describió la película como “un viaje épico y emocional para toda la franquicia”, lo que deja abierta la posibilidad de futuras entregas.

Por ahora, lo único seguro es que la adrenalina y las acrobacias extremas volverán a estar en el centro de la acción cuando Mission: Impossible – The Final Reckoning llegue a los cines el próximo 23 de mayo bajo el sello de Paramount Pictures.