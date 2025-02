Taylor Swift y Blake Lively en crisis debido a la batalla legal contra Justin Baldoni

Informes recientes señalan que la relación entre la cantante y la actriz se ha visto afectada por la batalla legal entre Lively y Justin Baldoni, su compañero de reparto y director en It Ends With Us.

De acuerdo con fuentes cercanas, Swift no habría tomado bien el hecho de que Lively la mencionara en medio de esta disputa, lo que generó incomodidad y una posible fractura en su relación.

El conflicto comenzó cuando Baldoni presentó una contrademanda contra Lively, en la que reveló supuestos mensajes de texto enviados por la actriz. En estos, Lively se refería a ciertas personas cercanas a ella como “dragones”, en una aparente analogía con Game of Thrones.

Te puede interesar: El aterrador origen de Young-hee, la muñeca de 'El Juego del Calamar'

Te puede interesar: Kris Jenner y su sorprendente vínculo con los hermanos Menéndez: 'Los conocí en los 80'

“Si alguna vez has visto Game of Thrones, entenderás que soy Khaleesi, y como ella, tengo algunos dragones”, escribió Lively en un mensaje citado en la denuncia.

Luego, agregó: “Para bien o para mal, pero usualmente para bien. Porque mis dragones también protegen a aquellos por quienes lucho. Así que, en realidad, todos nos beneficiamos de esos monstruos hermosos míos. Tú también lo harás, te lo puedo prometer”.

Según la demanda, uno de los “dragones” de Lively sería Taylor Swift, junto con el actor Ryan Reynolds, a quienes habría mencionado para convencer a Baldoni de aceptar ciertos cambios en el guion.

El director y actor respondió en la conversación: “Realmente amo lo que hiciste. Realmente ayuda mucho. Lo hace mucho más divertido e interesante. Y habría sentido lo mismo sin Ryan y Taylor”.

Sin embargo, la cantante de Fortnight aparentemente no habría estado de acuerdo con ser parte de esta discusión. Una fuente cercana a Page Six aseguró que Swift “realmente desearía que Blake no la hubiera arrastrado a toda esta situación” y que “no aprecia haber sido referida como uno de los dragones de Blake” ni sentirse utilizada en un conflicto ajeno.

“Pese a lo que Blake piensa, su amistad está fracturada”, afirmó la fuente, agregando que Swift estaba furiosa por la forma en que su nombre fue involucrado en la disputa legal.

Otro de los puntos que habría molestado a la intérprete de Anti-Hero es que descubrió que Lively la mencionaba constantemente en conversaciones y reuniones privadas, lo que habría hecho que se distanciara aún más.