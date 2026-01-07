Trump invita a Petro a la Casa Blanca en su primera llamada telefónica

También hablaron sobre narcotráfico y la situación en Venezuela, tras el bombardeo del sábado que culminó en la detención de Nicolás Maduro, ahora preso y pendiente de juicio por narcotráfico y terrorismo en Estados Unidos.

Colombia/El presidente Donald Trump invitó al mandatario colombiano Gustavo Petro a la Casa Blanca durante su primera llamada telefónica, tras amenazas de Washington de una posible acción militar contra el país.

Tras la escalada de tensiones y acusaciones cruzadas, los mandatarios rebajaron el tono.

"Fue un gran honor hablar con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien llamó para explicar la situación de las drogas y otros desacuerdos que hemos tenido. Agradecí su llamada y su tono, y espero reunirme con él en un futuro cercano", indicó Trump en su mensaje.

Se trata de la primera vez que ambos mandatarios conversan.

"Se están haciendo arreglos entre el secretario de Estado Marco Rubio y el canciller de Colombia. La reunión tendrá lugar en la Casa Blanca", añadió.

Petro había convocado este miércoles marchas en todo el país en rechazo a las amenazas de Trump, quien lo acusó sin pruebas de ser un líder del narcotráfico y dijo que le parecería "bien" llevar a cabo una incursión militar en suelo colombiano similar a la realizada en Venezuela.

En su declaración ante una multitud en la céntrica Plaza de Bolívar, aseguró que pensaba dar un discurso "bastante duro", pero lo cambió después de la llamada, que se extendió por lo menos una hora.

El mandatario izquierdista aseguró que le solicitó a su homólogo estadounidense que "se restablezcan las comunicaciones directas entre cancillerías y presidentes", de ambas naciones.

También hablaron sobre narcotráfico y la situación en Venezuela, tras el bombardeo del sábado que culminó en la detención de Nicolás Maduro, ahora preso y pendiente de juicio por narcotráfico y terrorismo en Estados Unidos.

"Si no se dialoga, hay guerra", dijo Petro en medio de ovaciones.

- "Trump no es bobo" -

De momento se desconoce la fecha del encuentro, al que el presidente colombiano dijo que asistirá para ver "qué sale de ahí".

"Llegaron a convencer a Trump que yo era el rey de la fábrica de cocaína. (...) Trump no es bobo", dijo.

Petro y Trump han chocado repetidamente sobre temas como narcotráfico, aranceles y migración. Colombia y Estados Unidos, aliados militares y económicos históricos, se encuentran en uno de los peores momentos de su relación bilateral.

Desde finales de septiembre, Petro no tiene visa estadounidense por orden de Trump.

En una entrevista más temprano a la AFP, el vicecanciller Mauricio Jaramillo advirtió que una escalada de las tensiones podría llevar a una "catástrofe" humanitaria sin precedentes en Latinoamérica.

Petro también informó durante su discurso que habló hace dos días con la presidenta interina Delcy Rodríguez, la invitó a Colombia y le propuso un diálogo "mundial" para "estabilizar" Venezuela.

El mandatario colombiano no reconoce la cuestionada victoria de Maduro en las elecciones de 2024, pero acusa a Washington de secuestrarlo y está en contra de la operación militar de Estados Unidos en Caracas.

Según el presidente colombiano, le propuso a Rodríguez un diálogo con el objetivo de que "no se produzca" "violencia" en la sociedad venezolana.

- Protestas en defensa de Petro -

Ataviados con camisetas con banderas de Colombia y con tambores, miles de colombianos salieron a las calles de Bogotá para apoyar a Petro y en rechazo a la "injerencia" estadounidense.

Cuando el mandatario izquierdista anunció el acercamiento con Washington, la multitud coreó "que venga Trump".

"Colombia no puede ser inferior al sentimiento internacional respecto a la atrocidad que ha sido cometida al invadir un territorio autónomo y soberano como es Venezuela", dijo a la AFP el profesor Nelson Lavado, de 59 años.

Trump ha dejado clara su intención de controlar el petróleo venezolano y mandar a empresas estadounidenses al país para explotar el recurso natural, una postura criticada por Colombia.

Según Petro, en la conversación con su par estadounidense planteó la posibilidad de crear una "alianza estratégica" y alejarse de los combustibles fósiles como el petróleo para transitar a energías verdes, una de las banderas de su gobierno, y una postura completamente opuesta a la de Trump.

