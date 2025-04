Tom Cruise reveló su secreto para vencer la ansiedad social y superar los miedos extremos

La actriz Hayley Atwell, quien comparte créditos con Tom Cruise en Misión Imposible: Sentencia Mortal (2023) y próximamente en Sentencia Final (2025), reveló cómo un consejo del actor transformó su manera de afrontar la ansiedad social.

Durante su participación en el podcast Reign With Josh Smith, Atwell relató: “La ansiedad social es algo de lo que se habla mucho en este momento, ¿verdad? Y muchas personas la experimentan en algún momento”.

La actriz confesó que solía sentirse incómoda en ambientes sociales, sobrepensando su comportamiento y cuestionándose constantemente: “¿Me veo rara? ¿Parezco incómoda?”.

Fue entonces cuando Cruise le ofreció una estrategia que cambió su enfoque: “Tom dijo: ‘Intenta hacer lo contrario. Mira hacia afuera, observa la habitación y pregúntate: ¿Dónde está la cosa que he asociado con mi inseguridad?’”.

La idea, explicó Cruise, era identificar de dónde provenía esa ansiedad: si alguien le recordaba a un acosador escolar, a un antiguo jefe o a cualquier experiencia negativa pasada.

Atwell compartió que este ejercicio mental la ayudó enormemente: “Tan pronto como puedo nombrarlo, la sensación general de ansiedad flotante desaparece y entonces tengo la oportunidad de hacer algo al respecto”.

Para Tom Cruise, no basta con reconocer el miedo: hay que enfrentarlo sin apartar la mirada. “Si tienes miedo de algo, sigue mirándolo. Intenta no cerrar los ojos ni apartarte. Solo sigue mirándolo y, a menudo, te dará información sobre qué hacer para superarlo”, afirmó.

Cruise no solo habla de enfrentar miedos en teoría. Su carrera está llena de ejemplos en los que ha llevado su cuerpo y su mente al límite en busca de realismo extremo en sus escenas de acción.

En la nueva entrega de Misión Imposible, el actor de 62 años filmó una compleja secuencia submarina dentro de un tanque con 8.5 millones de litros de agua, soportando condiciones que pondrían a prueba a cualquier atleta de élite: “Estaba respirando mi propio dióxido de carbono”, relató Cruise sobre la escena. “Se acumula en el cuerpo y afecta los músculos. Tienes que superar todo eso mientras buceas y tratas de estar presente”.

El director Christopher McQuarrie calificó el desafío como “realmente físicamente agotador” y señaló que se trató de “un desafío tan grande y aterrador”. Pero el riesgo no quedó bajo el agua. Cruise también ejecutó una peligrosa maniobra colgado de un avión en pleno vuelo, enfrentándose a la falta de oxígeno: “Cuando sacas la cabeza [de un avión] y vas a más de 120 o 130 millas por hora, no estás recibiendo oxígeno. Hubo momentos en los que físicamente me desmayaba; no podía regresar a la cabina”, confesó.

La octava entrega de la saga promete emociones aún más intensas, con el regreso de figuras como Ving Rhames, Simon Pegg, Vanessa Kirby y Henry Czerny, además de nuevas incorporaciones como Bob Odenkirk y Nick Offerman.

Tom Cruise demuestra que su filosofía sobre la ansiedad social no es teoría vacía: es el mismo principio que aplica cada vez que se enfrenta, sin titubear, a lo imposible.