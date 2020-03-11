Tom Hanks y su esposa anuncian que contrajeron el coronavirus
El actor estadounidense Tom Hanks anunció en las redes sociales el miércoles que había dado positivo al nuevo coronavirus, al igual que su esposa, Rita Wilson, con quien actualmente viaja por Australia.
"Para ser claros, como se recomienda actualmente, nos hicimos la prueba del coronavirus y resultó ser positiva ", escribe Tom Hanks, de 63 años, en una nota a los medios.
"Nos sentimos un poco cansados, como si tuviéramos un resfriado y dolores (...), señaló el dos veces ganador del premio Oscar como actor (1994 y 1995).
La estrella de películas como "Forrest Gump", "Náufrago" y "Filadelfia" agregó que, junto a su pareja, tendrán que permanecer en aislamiento.
"Mantendremos al mundo informado y actualizado", agregó, junto con una foto de un guante quirúrgico colocado dentro de una bolsa de basura con advertencia de riesgo biológico.
Hanks es la primera gran estrella de Hollywood en declarar públicamente que tiene el virus que se está propagando por todo el mundo.