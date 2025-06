Tom Hanks habla sobre revelaciones de maltrato infantil que sacuden su imagen

En un gesto de total respaldo y vulnerabilidad poco habitual en Hollywood, Tom Hanks ha hablado por primera vez sobre el desgarrador testimonio de su hija, Elizabeth Ann Hanks, quien narra en sus memorias una infancia marcada por el abuso emocional y físico.

La escritora, también conocida como E.A. Hanks, acaba de publicar The 10: A Memoir of Family And The Open Road, un libro donde el dolor, la valentía y la necesidad de sanar se entrelazan sin filtros.

Durante la alfombra roja del estreno de su nueva película The Phoenician Scheme, el actor de 68 años fue consultado sobre el lanzamiento del libro de su hija. Lejos de evadir el tema, Hanks habló con orgullo y respeto por la crudeza con la que Elizabeth revivió sus heridas: “Es un orgullo, porque creo que ella lo comparte conmigo. Ha sido muy abierta sobre el proceso. No me sorprende que mi hija tuviera el temple, la curiosidad, e incluso, digámoslo así, la temeridad de examinar algo tan doloroso con tanta honestidad”, expresó el protagonista de Forrest Gump a Access Hollywood.

Elizabeth, periodista y escritora de 43 años, creció entre los altibajos de un divorcio mediático. Tras la separación de sus padres en 1987, vivió con su madre, la fallecida actriz Samantha Lewes (nombre artístico de Susan Dillingham), en Sacramento. En su libro, revela con detalle las secuelas que dejaron los problemas de salud mental de Lewes.

“Me empujaba, me sacudía, me tiraba del pelo y una vez me encerró en un armario”, confiesa en uno de los pasajes más estremecedores. También relata frases que marcaron su infancia, como cuando su madre le hablaba de bebés que había perdido en embarazos anteriores y le decía que ella también “se uniría a ellos en el limbo eterno”.

Fue recién en séptimo grado que Elizabeth se mudó a Los Ángeles para vivir con su padre, cuando la violencia emocional escaló a maltrato físico. En ese momento, Tom Hanks ya había iniciado una nueva vida junto a la actriz y cantante Rita Wilson, con quien se casó en 1988.

Hoy, Elizabeth reconoce el papel central que ha desempeñado Wilson en su vida. En una entrevista con People, aseguró: “Rita no es solo mi madrastra, es mi otra madre. Cuando digo ‘mis padres’, me refiero a mi papá y a Rita, porque han estado juntos desde antes de que yo pueda recordar”.

Lejos de deslindarse o suavizar lo relatado, Tom Hanks ha asumido con madurez el dolor de su hija, pero también lo ha transformado en un reconocimiento a su entereza. “A las seis semanas de vida, ya observaba su personalidad, su temperamento, y cómo se comunicaba con su lenguaje corporal. No me sorprende que hoy tenga la valentía de escribir este tipo de obra. Es una mente literaria audaz, y me emociona poder decir eso de mi hija”, reflexionó el actor.

Pero Hanks no se detuvo allí. En una frase cargada de simbolismo, habló sobre lo que significa venir de un entorno imperfecto, incluso para una familia que, desde afuera, parece tenerlo todo.

“Todos venimos de vidas fracturadas, todos, incluso si parece que hemos trabajado para una gran empresa internacional con un apellido registrado”, dijo con ironía, aludiendo a la fama del apellido Hanks. “Elizabeth es consciente de eso, y se sumerge en todo, sin reservas”, agregó.

Además de Elizabeth, Tom Hanks tuvo otro hijo con Samantha Lewes: el actor Colin Hanks, de 47 años. Con Rita Wilson ha formado una familia junto a sus hijos Chet, de 34, y Truman, de 29.

Pero este libro, más allá del apellido, deja claro que no hay fama, talento ni éxito que inmunice a una familia del dolor. Lo que sí queda en evidencia es que, al menos en el caso de Elizabeth y su padre, hablar con honestidad puede ser el primer paso hacia la reconciliación.