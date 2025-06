¡Tragedia! Asesinan al actor Jonathan Joss tras años de acoso homofóbico

El reconocido actor es recordado por su emblemático papel como la voz de John Redcorn en King of the Hill y como el jefe Ken Hotate en Parks and Recreation.

Jonathan Joss fue asesinado el pasado domingo en San Antonio, Texas, en un acto que ha sido descrito por su esposo como un crimen motivado por odio y homofobia.

Joss, de 59 años, fue encontrado herido de bala cerca de una carretera residencial por agentes del Departamento de Policía de San Antonio (SAPD), quienes intentaron reanimarlo sin éxito antes de que los servicios médicos confirmaran su muerte en el lugar. El sospechoso, Sigfredo Ceja Álvarez, de 56 años y vecino del actor, fue arrestado poco después y acusado formalmente de asesinato. La investigación sigue en curso.

Sin embargo, más allá del crimen, lo que ha generado conmoción es el trasfondo de violencia sostenida que la víctima y su esposo, Tristan Kern de Gonzales, aseguran haber soportado durante más de dos años. En un extenso comunicado publicado en redes sociales, Gonzales narró que ambos habían sido objeto de múltiples amenazas, acoso y hostigamiento por parte de residentes de la zona donde se encontraba su antigua vivienda, propiedad que fue incendiada en enero bajo circunstancias sospechosas.

“Esa casa fue quemada después de más de dos años de amenazas de personas en el área que repetidamente nos dijeron que le prenderían fuego. Reportamos estas amenazas a las fuerzas del orden múltiples veces y no se hizo nada”, afirmó Gonzales.

La noche del asesinato, la pareja regresó al sitio de la vivienda destruida para revisar el correo. Allí, descubrieron los restos de uno de sus perros, específicamente su cráneo y arnés, dejados a plena vista. Este hallazgo desató un profundo dolor emocional que, según Gonzales, fue inmediatamente interrumpido por la aparición de un hombre que comenzó a lanzar insultos homofóbicos antes de abrir fuego.

“Jonathan y yo no teníamos armas. No estábamos amenazando a nadie. Estábamos lamentándonos. Estábamos parados lado a lado. Cuando el hombre disparó, Jonathan me empujó fuera del camino. Él salvó mi vida”, relató Gonzales. La pareja se había casado el pasado Día de San Valentín y se encontraba planeando su futuro juntos.

A pesar de la contundente denuncia del esposo del actor y de la historia documentada de acoso, el SAPD declaró este lunes que hasta el momento “no ha encontrado evidencia que indique que el asesinato del Sr. Joss estuvo relacionado con su orientación sexual”.

Sin embargo, esta declaración contrasta con las declaraciones públicas previas del propio Joss, quien durante un panel del ATX TV Festival, celebrado apenas dos días antes de su muerte, habló abiertamente sobre la discriminación que enfrentaba como hombre gay. En sus propias palabras: “Soy un actor. Veo un micrófono, lo uso. Veo algo malo, lo corrijo. Respiro, quiero respirar. Mi casa se quemó hace tres meses porque soy gay”.

Joss, nacido en 1965 como Jonathan Joss Gonzales, tenía una trayectoria actoral de más de tres décadas. Además de su papel en King of the Hill, había participado en producciones como The Magnificent Seven, True Grit, Walker, Texas Ranger, Ray Donovan, y Tulsa King. Estaba previsto que retomara el personaje de John Redcorn en el relanzamiento de la serie animada en Hulu el próximo 4 de agosto.

En entrevistas pasadas, Joss había manifestado el orgullo que sentía por representar personajes nativos americanos con dignidad, autenticidad y profundidad: “En Hollywood, no tienes muchas personas nativas escribiendo para personajes nativos. Creo que los escritores desarrollaron el personaje y confiaron lo suficiente en mí, porque soy una persona nativa, para que pudiera calzar esos zapatos y ser capaz de crear este personaje tridimensional… Él era esencialmente el mejor personaje nativo en televisión”.

El asesinato de Joss pone de relieve no solo una trágica pérdida en el mundo del entretenimiento, sino también una realidad persistente de violencia motivada por prejuicios, y la aparente ineficacia institucional para prevenirla incluso cuando hay antecedentes documentados.

Tristan Kern de Gonzales cerró su publicación con un mensaje conmovedor: “Fue asesinado por alguien que no podía soportar la vista de dos hombres amándose. Estuve con él cuando falleció. Le dije cuánto era amado. Mi enfoque ahora está en proteger el legado de Jonathan y honrar la vida que construimos juntos”.

Mientras la investigación oficial avanza, el caso ha despertado una creciente presión social para que se examine a fondo el posible móvil de odio detrás del crimen. La comunidad artística y activistas por los derechos LGBTQ+ ya han comenzado a exigir justicia para Jonathan Joss y garantías de no repetición.