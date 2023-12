Un 'Wonka' renovado comanda la taquilla extranjera y norteamericana

El musical "Wonka", del estudio Warner Bros, disfrutó de un dulce estreno en los cines norteamericanos este fin de semana tras un debut igualmente fuerte en el extranjero, informaron observadores de la industria. La película recaudó aproximadamente 39 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá entre viernes y domingo, según cifras provisorias de Exhibitor Relations. Esa suma se agrega a los 112 millones de dólares en entradas vendidas en el extranjero, donde "Wonka" se estrenó una semana antes.

Se trata de una precuela, con el actor Timothée Chalamet encarnando una versión más joven del famoso chocolatero Willy Wonka, un personaje interpretado primero por Gene Wilder y luego por Johnny Depp. En el filme también actúan Olivia Colman, Keegan-Michael Key, Sally Hawkins y, en su primera aparición como Oompa-Loompa, Hugh Grant.

Otra precuela, "Los juegos del hambre: balada de pájaros cantores y serpientes", de Lionsgate, quedó en segundo lugar el fin de semana, con 5,8 millones de dólares, mostrando un impresionante poder de permanencia en su quinta semana de exhibición. Tom Blyth, Rachel Zegler y Peter Dinklage protagonizan esta historia sobre los décimos Juegos del Hambre en el estado distópico de Panem.

En tercer lugar quedó la fantasía animada "El niño y la garza", del Estudio Ghibli, con 5,2 millones de dólares. Esta película japonesa evoca la historia de Mahito, un niño de 11 años que, durante la Segunda Guerra Mundial, se comunica con una garza real parlante después de que su madre muere en un incendio. La historia del célebre animador japonés Hayao Miyazaki encabezó la taquilla norteamericana el fin de semana pasado, convirtiéndose en la primera producción de animé original en lograrlo.

En cuarta ubicación quedó otra producción japonesa, la película de acción y ciencia ficción "Godzilla Minus One", dirigida por Takashi Yamazaki y producida por Toho International, con 4,9 millones de dólares. Le siguió "Trolls Band Together", de Universal y DreamWorks, con 4 millones de dólares en su quinta semana.

La próxima semana debería ser importante para los cines norteamericanos, con el estreno de "Aquaman and the Lost Kingdom" el viernes y la nueva versión musical de "The Color Purple", que comenzará a exhibirse el día de Navidad.

La lista de los diez filmes más taquilleros la completaron: