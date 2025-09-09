Daddy Yankee y Puerto Rico se asocian para impulsar el fútbol en la isla

Puerto Rico enfrentará a la Argentina de Lionel Messi en octubre en el estadio Soldier Field de Chicago.

Miami, Estados Unidos/La Federación Puertorriqueña de Fútbol (FPF) anunció este lunes un acuerdo de cooperación con el cantante Daddy Yankee y una empresa de seguros, con el objetivo de desarrollar el deporte rey en la isla.

El artista puertorriqueño que se ganó el título de "Rey del Reguetón", quien se retiró de la música en 2023 por poco más de un año para volver como DY, y la empresa de seguros Multinational se asociaron con la FPF por cuatro temporadas, desde 2025 a 2028.

“Este convenio refleja una visión compartida: impulsar el crecimiento del fútbol puertorriqueño desde las bases hasta nuestras selecciones nacionales absolutas, con el respaldo de empresas y figuras que creen en el poder transformador del deporte”, expresó el presidente de FPF, Iván Rivera, en un comunicado difundido por la Federación.

El dirigente, quien tomó las riendas de la FPF en marzo de 2019, sufrió un duro revés al quedar al margen de la etapa final de la eliminatoria de Concacaf rumbo al Mundial 2026.

Sin embargo, la semana pasada celebró la confirmación de un amistoso ante el campeón del mundo, Argentina.

Puerto Rico enfrentará a la Argentina de Lionel Messi en octubre en el estadio Soldier Field de Chicago, según confirmó la Asociación del Fútbol de Argentina.

El encuentro de la selección absoluta de Puerto Rico ante los campeones del mundo en Catar 2022 marcará el puntapié inicial del vínculo empresarial del fútbol puertorriqueño con Yankee.

Puerto Rico culminó su participación en la eliminatoria mundialista en el mes de junio con una victoria 2-1 sobre San Vicente y las Granadinas.

Bajo la dirección técnica del británico Charlie Trout, Puerto Rico cuenta con un equipo formado por jugadores que militan en la isla y otros provenientes del fútbol universitario estadounidense.