Hallan sin vida al investigador Dan Rivera, guardián de la muñeca Annabelle

Dan Rivera formaba parte del New England Society for Psychic Research desde hace más de diez años.

El mundo del misterio y lo paranormal está de luto. Dan Rivera, reconocido investigador psíquico y custodio de la famosa muñeca Annabelle, falleció de manera repentina y aún inexplicable el pasado domingo 13 de julio, mientras participaba en una gira por el estado de Pensilvania, en Estados Unidos. Tenía 54 años.

Rivera era miembro activo de la New England Society for Psychic Research (Nespr), organización con sede en Connecticut que continúa el legado de los emblemáticos investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren, ampliamente conocidos por casos que inspiraron franquicias cinematográficas como El Conjuro, Annabelle y La Monja.

Una muerte rodeada de misterio

Según reportes de medios estadounidenses, Rivera fue hallado inconsciente en la habitación del hotel donde se hospedaba. Las circunstancias de su muerte no han sido esclarecidas, y lo que ha alimentado aún más el aura de misterio es que la muñeca Annabelle, una pieza clave de su recorrido, no se encontraba dentro de la habitación.

Algunos testimonios apuntan a que Annabelle estaba guardada en una furgoneta estacionada en el exterior del hotel, pero esa versión no ha sido confirmada por las autoridades ni por los organizadores del evento “Devils on the Run”, en el cual participaba Rivera. Este recorrido temático sobre lo sobrenatural tenía como una de sus principales atracciones la presencia de la temida muñeca, que según los relatos, ha sido vinculada a sucesos inquietantes desde los años 70.

Puedes leer: Imágenes inéditas del Sol aclaran los misterios del clima espacial

Más de una década de entrega al mundo espiritual

Dan Rivera formaba parte de Nespr desde hace más de diez años. En este tiempo se convirtió en una figura esencial para la organización, no solo por su trabajo de campo, sino también por su papel como divulgador y puente con el público. Exmilitar del ejército estadounidense, Rivera se ganó el respeto de sus colegas por su profesionalismo, su pasión y su dedicación a los temas del más allá.

En su juventud, Rivera ya mostraba un profundo interés por los fenómenos inexplicables. Ese camino lo llevó hasta Nespr, donde se formó junto a Lorraine Warren en sus últimos años de vida. Participó en múltiples conferencias, convenciones y giras, y era frecuente verlo en eventos acompañando a objetos del Museo del Ocultismo de los Warren.

Uno de sus últimos trabajos fue su participación como consultor en el documental de Netflix 28 días paranormales, una serie que explora la teoría de la “carga energética” en objetos y lugares marcados por tragedias. Su experiencia con artefactos como Annabelle aportó una perspectiva única y práctica al proyecto.

También puedes leer: Jessica Alba sacude a Hollywood por su inesperado romance con un latino

El legado de la Nespr

Fundada en 1952 por Ed y Lorraine Warren, la New England Society for Psychic Research se convirtió en una de las organizaciones más influyentes en la investigación paranormal a nivel mundial. Los Warren fueron pioneros en la documentación de casos reales de actividad espiritual y demoníaca, y su legado continúa hoy bajo la administración de sus descendientes y colaboradores como Dan Rivera.

Nespr no solo investiga fenómenos paranormales, sino que también brinda apoyo espiritual a familias afectadas por sucesos inexplicables. Su museo alberga algunos de los objetos más polémicos del ocultismo moderno, incluido el famoso ataúd de vampiro, espejos embrujados y por supuesto, Annabelle.

Un mensaje de despedida

Tras conocerse la noticia de su muerte, Nespr emitió un comunicado oficial en sus redes sociales:

“Con gran pesar, compartimos la repentina y desgarradora pérdida de nuestro querido amigo y colega, Dan Rivera. La Sociedad de Investigación Psíquica de Nueva Inglaterra (NESPR) está devastada por su fallecimiento y aún está asimilando esta profunda pérdida. Dan no solo fue una parte vital de nuestro equipo durante más de una década, sino también un amigo profundamente compasivo, leal y dedicado”.

Rivera deja un vacío inmenso en la comunidad paranormal. Su voz, su conocimiento y su presencia seguirán resonando entre quienes creen que lo invisible también merece ser comprendido. Su legado, al igual que muchas de las entidades que investigó, seguirá vivo en la memoria de quienes lo conocieron y en cada rincón donde se respire lo inexplicable.