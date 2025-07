David Beckham rompe en silencio: su hijo mayor ya no quiere hablar con él

El clan Beckham, ícono británico de fama mundial, atraviesa su mayor crisis familiar desde que David y Victoria celebraron su matrimonio hace 26 años. Su hijo mayor, Brooklyn Beckham, se ha distanciado abiertamente del núcleo familiar, en medio de conflictos personales, desplantes públicos y una tensión que ha ido escalando desde 2022.

Aunque las señales fueron sutiles al principio, ausencias en eventos clave, frases ambivalentes en redes, hoy el conflicto se ha convertido en un drama de alcance global. La chispa, según fuentes cercanas, se encendió durante la organización de la lujosa boda entre Brooklyn y la actriz Nicola Peltz en Palm Beach, Florida.

Según información publicada por PEOPLE, Victoria Beckham se ofreció inicialmente a diseñar el vestido de novia de Nicola. La actriz aceptó, pero semanas después recibió una llamada inesperada: la propia Victoria le comunicó que no podría confeccionarlo. El giro fue interpretado por muchos como un desaire.

Nicola respondió públicamente en agosto de 2022 para desactivar la controversia: “El atelier de Victoria no pudo hacer el vestido, así que tuve que elegir otro”, explicó en Variety.

Aun así, los comentarios en redes la tildaron de “engreída” y el malestar se mantuvo. Pese a todo, la actriz asistió luego a varios eventos luciendo prendas de la marca Victoria Beckham, incluido el estreno de su película Lola.

Pero no fue solo el vestido. Durante la fiesta nupcial, el cantante Marc Anthony, invitado por David y Victoria, dedicó una frase que, según testigos, desencadenó otro momento de tensión: “La mujer más hermosa en la sala esta noche, que suba Victoria Beckham”.

La reacción de Nicola fue inmediata. De acuerdo con PEOPLE: “salió corriendo de la sala llorando”, en un ambiente que describen como “tan tenso que se podía oír caer un alfiler”.

“Nicola sintió que Victoria arruinó su boda, y no entendía por qué”, comentó una fuente cercana. Desde entonces, las fricciones se acentuaron. A pesar de intentos públicos por mostrarse unidos, la distancia emocional y física entre Brooklyn y sus padres se hizo más evidente.

En diciembre de 2024, otra pieza se sumó al rompecabezas: Romeo Beckham, hermano de Brooklyn, comenzó a salir con Kim Turnbull. Algunos medios especularon que Kim había sido exnovia de Brooklyn, algo que Cruz Beckham desmintió tajantemente: “Brooklyn y Kim nunca salieron”, escribió en Instagram.

Sin embargo, este supuesto conflicto habría sido el motivo por el cual Brooklyn y Nicola se ausentaron del cumpleaños número 50 de David Beckham, celebrado en mayo de 2025 en Londres. Según PEOPLE: “Brooklyn no quería estar en el mismo lugar que Kim y se lo dijo a su padre”.

David mantuvo la invitación a la novia de Romeo, lo que provocó la cancelación de Brooklyn, quien incluso había declinado asistir a la Met Gala para acompañar a su familia, algo que al final tampoco ocurrió.

Mientras Cruz y Romeo publican fotos junto a sus padres y escriben mensajes emotivos, Brooklyn ha optado por ignorar fechas significativas como el cumpleaños de Victoria o el Día del Padre. En contraste, felicitó a su suegro, Nelson Peltz, el pasado 2 de junio con entusiasmo.

A nivel emocional, Brooklyn es categórico: ha elegido a Nicola: “Te elijo siempre a ti, bebé. Eres la persona más increíble que conozco. Tú y yo para siempre”, escribió en abril, durante su aniversario. Mientras tanto, Cruz Beckham publicó un mensaje que muchos interpretaron como indirecta: “Amo a mi familia. Mamá y papá nos dieron la vida y nos cuidaron sin importar nada”.

En un giro inesperado, Brooklyn y Nicola habrían contratado a Jenny Afia, abogada de renombre que trabajó con Meghan Markle y el príncipe Harry. Según Daily Mail, incluso habrían consultado a los duques de Sussex.

“Harry fue muy empático con Brooklyn. Le ofreció su apoyo incondicional como alguien que ha pasado por un drama parecido”, afirmó una fuente. Algunos aún creen que sí. Una fuente reveló a PEOPLE: “La relación puede repararse todavía. Ellos lo aman y siempre han estado ahí para él”.

Victoria Beckham habría considerado el cumpleaños de su hija Harper como pretexto para reunir a toda la familia, pero otra fuente fue más pesimista: “No parece probable en este momento”. David tampoco ha logrado retomar el diálogo: “Le ha dicho a su familia que no quiere hablar, y no está respondiendo a quienes intentan contactarlo”, aseguró un insider a Page Six.

Ni siquiera el reciente nombramiento de David como caballero por el Rey Carlos III logró una reacción de su hijo mayor. Hoy, Brooklyn Beckham se muestra feliz en Los Ángeles, donde ha comprado una nueva mansión con Nicola. En redes, aparece en reuniones familiares pero solo con los Peltz. El 1 de julio celebró el cumpleaños de su suegro, mientras la tensión con los Beckham continúa sin señales de tregua.

La familia más mediática del Reino Unido atraviesa su capítulo más amargo. Y aunque las cámaras ya no los siguen como antes, el drama sigue latiendo en la distancia, en los gestos, y sobre todo, en lo que ya no se dice.