La exchef de Sean 'Diddy' Combs teme por su vida tras el veredicto

Jourdan Atkinson alzó la voz tras la absolución del artista por cargos federales de tráfico sexual y crimen organizado.

Su testimonio, aunque no fue escuchado en el juicio, ha desatado nuevas alertas sobre la seguridad de las denunciantes.

Aunque el productor musical y empresario Sean “Diddy” Combs fue recientemente absuelto de los cargos de tráfico sexual y crimen organizado, el veredicto ha dejado a más de una persona en estado de alerta. Una de ellas es Jourdan Atkinson, ex chef personal del artista, quien asegura temer por su vida.

Atkinson, que figuraba en la lista de testigos de la fiscalía pero no fue llamada a declarar, publicó un mensaje en Instagram tras conocer el fallo: “Quiero expresar lo aterrador que ha sido para mí esta dura experiencia. Este último año y medio ha sido traumático. Este veredicto es devastador”, escribió.

En paralelo, Atkinson envió una carta formal al juez Arun Subramanian solicitando que se negara la libertad bajo fianza a Combs, un pedido que fue rechazado. El magistrado sostuvo que no encontraba “ninguna razón para llegar a la conclusión opuesta”, remitiéndose a decisiones anteriores que mantuvieron a Combs en prisión preventiva.

Actualmente, Combs, de 55 años, permanece detenido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn. Aunque fue absuelto de los cargos principales, sí fue condenado por dos delitos de transporte para ejercer la prostitución, cada uno con una pena máxima de 10 años de prisión.

La denuncia de Atkinson no es reciente. En el documental Fall of Diddy, emitido por Investigation Discovery en enero de 2025, relató que Combs la agredió físicamente en 2008 durante una discusión en su residencia de Nueva Jersey.

“Su ataque contra mí nunca ha sido negado. Sus ejecutivos me dijeron en ese momento que me vetarían si lo contaba. Debería haberlo demandado entonces. Me fallé a mí misma”, escribió en Instagram el pasado 2 de julio.

A pesar de sus declaraciones, los abogados de Combs desestimaron sus palabras. En una declaración enviada al Daily Mail, respondieron: “Como ya hemos dicho, el Sr. Combs no puede responder a cada maniobra publicitaria ni a cada afirmación ridícula. Tiene plena confianza en los hechos y en el proceso judicial, donde prevalecerá la verdad: las acusaciones en su contra son pura ficción”.

Sin embargo, Atkinson no solo insiste en que fue víctima directa de Combs, sino que también asegura que fue testigo de abusos cometidos contra Cassie Ventura, la testigo clave del juicio, quien narró haber sufrido agresiones físicas por parte del músico.

“Espero que le den al menos los 20 años completos. Pero no me hago ilusiones. No estoy bien. No he estado bien. No me siento segura. No sé qué hacer ahora. Estoy con Cassie, como siempre. No entiendo cómo se manejó este caso. Todos hemos estado en peligro. ¿PARA QUÉ?”, concluyó en su publicación.

Durante el juicio, también salieron a la luz episodios previos que involucraban a Atkinson. David James, exasistente de Combs, testificó que sostuvo un enfrentamiento con ella: “No te quedes en tu maldito carril”, le dijo mientras le agarraba las muñecas, según declaró en el estrado. Combs, al enterarse, habría reaccionado con una advertencia: “No puedes ponerle las manos encima a las mujeres”, y amenazó con despedirlo si volvía a hacerlo. James aseguró que Combs le pidió que le escribiera a Atkinson una nota de disculpa y le comprara un regalo.

Pero la narrativa dio un giro durante la redirección de los fiscales: James afirmó que Combs intentó manipular la situación haciendo que él denunciara falsamente a Atkinson por agresión.

El exasistente confesó que, tras conducir durante una hora con la supuesta intención de presentar el informe, volvió a la residencia y le dijo a Combs que lo había hecho, cuando en realidad nunca acudió a la policía.

Cabe recordar que, según archivos de NBC News, la policía fue llamada a la casa de Combs en Alpine, Nueva Jersey, el 22 de marzo de 2008 por un incidente con su chef personal, aunque no está claro si se trata del mismo suceso mencionado por James.

Mientras Diddy espera su sentencia, las voces como la de Atkinson exigen no ser silenciadas. Y aunque ya no está en la sala del juicio, su testimonio resuena más allá de los tribunales, con una advertencia que no puede ignorarse: “No estoy bien. No me siento segura”.