¡Final feliz! Hombre recupera a sus 4 perros que habían sido extraviados por una aerolínea

Los gritos de desesperación de un hombre en un aeropuerto de Estambul al enterarse que la aerolínea en la que viajaba había perdido a sus cuatro perros se hicieron virales en las redes sociales en los últimos días. Al ver las imágenes, muchos usuarios se sintieron identificados con la angustia del pobre hombre y se preguntaban si el pasajero finalmente logró recuperar a sus amadas mascotas.

Hace unos días, se viralizó un video en el que se observa a un hombre en el aeropuerto de Estambul en Turquía, teniendo un ataque de histeria al enterarse que la aerolínea había perdido a sus cuatro perros, quienes viajaban en la bodega del avión.

Cuando personal de la aerolínea le informa que no logran dar con el paradero de sus cuatro perros, el hombre rompe en llanto y pide a gritos que le devuelve a sus perros.

"Where are my dogs.. I wanna see my dogs, where are my childrens", gritaba el hombre, mientras un colaborador de la aerolínea intentaba calmarlo. En el video se puede ver como el hombre no puede dejar de gritar y pedir ver a sus perros. Su desesperación fue tal, que incluso se tiró al piso a llorar desconsoladamente ante la mirada de los trabajadores y otros pasajeros que caminaban por el aeropuerto en ese momento.

El video de la trágica situación que estaba viviendo el hombre con la aerolínea le dio la vuelta al mundo, por lo que muchos usuarios en redes sociales exigían respuesta y se preguntaban si el pasajero había logrado recuperar a sus mascotas.

Pues resulta que el hombre identificado como Joao Paulo da Costa es un entrenador de perros especialista en la raza papillón, misma raza de los cuatro canes que se perdieron en el viaje a Turquía.

Joao había viajado a Tailandia para una competencia en la que participaron sus cuatro papillón, evento donde sus perros se llevaron varias medallas.

A su regreso, Joao hizo escala en Suiza y luego tomó una conexión en Estambul. Cuando el hombre llegó al aeropuerto de Turquía se dio cuenta que sus perros no habían llegado al mismo lugar, por lo que entró en pánico cuando le dijeron que sus mascotas se habían extraviado en alguna parte y no lograban ubicarlos. Tras indagar y hacer la respectivas investigaciones, la aerolínea logró dar con el paradero de los cuatro perros, quienes se encontraban varados en el aeropuerto de Suiza dentro de sus kennels.

Después de pasar las horas más horribles de su vida, finalmente Joao se puedo reunir con sus amadas mascotas.

El entrenador agradeció los miles de mensajes de apoyo que recibió con un video en su cuenta de Instagram donde explica que sintió mucho miedo de imaginar perderlos para siempre, que no sabía qué hacer en esa triste y angustiosa situación, pero al final está muy feliz de poder tenerlos de vuelta.