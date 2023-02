Pablo Montero pasa un mal momento, se filtra foto de su aprehensión

Uno que no la está pasando nada bien últimamente es el galán de novelas y cantante conocido como Pablo Montero, y es que, hace pocos días se conoció sobre una denuncia de supuesto abuso sexual de su parte hacia dos menores de Chiapas, cosa que ha negado.

Para variar el mal momento que atraviesa el artista, ahora se ha filtrado en internet una foto suya tras ser aprehendido por supuestamente haber causado destrozos en un restaurante de la Rivera Maya mexicana.

La fotografía, que sería la ficha de la captura, muestra a Montero en malas condiciones, con la ropa rasgada, y totalmente desalineado, tras los hechos ocurridos el pasado 18 de enero del 2023.

Según el diario El Universal, artista pasó la noche en una celda, pero no se presentaron cargos en su contra, por lo que solo fue llevado ante un juez cívico, aunque detallan que desconocen si pagó alguna fianza.

El 18 de enero en #PuertoAventuras #QRoo fue detenido aparentemente durante unas horas el cantante #PabloMontero, de acuerdo con algunos testigos fue enviado a los separos por hacer desmanes y golpear al gerente del restaurante “The Pub” pic.twitter.com/KRuZQoeYav — Miguel Aquino (@miguelaquino) 9 de febrero de 2023

En cuanto a las acusaciones de supuesto abuso sexual, Montero no se ha quedado callado y según lo que recoge Telemundo en su sitio web, el artista habría mantenido un corto encuentro con la prensa en el que manifestó:

“Yo no he hecho nada, sería incapaz de hacer algo así. Yo no sé nada de la denuncia y no voy a hablar de esto porque es una reverenda mentira. Antes de cometer una cosa como esa de la que me acusan soy capaz de tirarme un balazo en la cabeza”.

Pablo Montero, cuyo nombre real es Oscar Daniel Hernández Rodríguez, es un cantante y actor mexicano de 48 años, y es recordado por las fans de novelas mexicanas por sus papeles en producciones como: Fuego en la sangre, Mi corazón es tuyo y El último rey: El hijo del pueblo.

Además de sus éxitos musicales: Hay otra en tu lugar, Gata Salvaje y Se te olvidó.