Shakira habla por primera vez en entrevista, conoce cuándo y dónde

Desde la confirmación de la separación de Shakira y Piqué, mucho ha dado qué hablar la cantante colombiana, y es que sus últimas canciones se han convertido en rotundos éxitos, rompiendo récords en cuestión de horas, y poniendo su nombre en la lista de los más sonados.

Los fanáticos y no tan fanáticos han estado pendiente de las últimas producciones de Shakira para escuchar y analizar las letras, que no han dejado nada a la imaginación, pues tanto en la Sesión #53 de Bizarrap, como en su colaboración con Karaol G, ‘TQG’, ha ido directo al grano sobre lo sucedido con su expareja.

Y aunque el periodista Enrique Acevedo del Canal Las Estrellas, donde se presentará la entrevista en exclusiva este mismo lunes a las 22:30 (hora de México), ha dicho que ha viajado hasta Barcelona para conversar con la cantante sobre “sus letras, música, el momento que atraviesa su carrera y lo que viene en su vida”, muy probablemente la separación con Gerard Piqué no pasará por alto.

Esta es la primera vez que la barranquillera hablará sobre el momento que está atravesando, y a juzgar por las razones e inspiración de sus letras, tal vez le dedique algunas palabras a la separación que dio origen a: Te felicito, Monotonía, la Sesión #53 con Bizarrap, y TQG con Karol G.

En esta última, Shakira es la encargada de cantar el verso que reza: “Verte con otra me dolió, pero yo estoy puesta pa’ lo mío. Lo que vivimos se me olvidó y eso es lo que te tiene ofendido, y hasta la vida me mejoró, por acá ya no eres bienvenido”.

Relacionado La reacción de la esposa de Lionel Messi tras la última canción de Shakira y Karol G

Algunas de las frases que ha dado a conocer la revista Hola en adelanto a esta entrevista son:

"Yo ya estoy lista para el próximo round, que venga la vida y que me muestre qué más hay".

"Hay un lugar reservado en el infierno para todas las mujeres que no apoyan a otras".

"Me siento muy creativa. Es una vía de escape increíble que le da sentido a todo".

La entrevista será la noche de este lunes 27 de febrero, a las 10:30 p.m. (hora de México) a través de las pantallas del Canal de Las Estrellas.