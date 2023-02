Pedro Miguel González sobre su relación con EEUU: Ese tema no me mortifica

González no tiene visa, no la ha solicitado y no le interesa ir a Estados Unidos.

Ciudad de Panamá, Panamá/Para Pedro Miguel González, precandidato presidencial del Partido Revolucionario Democrático (PRD), la relación con Estados Unidos es algo que no le preocupa por el momento.

“Yo tengo mis dudas sobre ese tema, lo hemos averiguado y no hay alerta roja, no hay nada. Aquí lo que hay es solamente una decisión política del Departamento de Estado de no comunicarle a la Secretaría de Justicia y posteriormente al juez federal de la causa que este caso ya fue juzgado en Panamá con participación de Estados Unidos”, contestó González este lunes 27 de febrero, en Noticias AM.

Ayer, la facción del PRD autodenominada Rescate Nacional anunció que su precandidato presidencial sería Pedro Miguel González, para enfrentar a otros contrincantes como José Gabriel Carrizo y Crispiano Adames.

Uno de los cuestionamientos que surgió tras conocerse su aspiración es cómo es su relación con Estados Unidos.

Recordemos que el 10 de junio de 1992, el soldado del ejército de Estados Unidos, Zak Hernández, fue asesinado en Panamá. Se acusó del crimen a Pedro Miguel González y a otras dos personas. No obstante, el 1 de noviembre de 1997, un juzgado de conciencia panameño los declaró inocentes.

“Ese tema a mí no me mortifica tanto, porque en estos momentos yo no necesito tener una relación con ellos. La tendríamos si llegamos al cargo y la haríamos con una gran responsabilidad entendiendo que se trata de un socio comercial importante y un factor de poder en la región, pero lo haríamos con dignidad, haciendo respetar a Panamá y devolviéndole su dignidad que la hemos perdido”, sostuvo.

Dejó claro que no tiene visa, no la ha solicitado y no le interesa ir a Estados Unidos. “No es un tema para definir una elección en Panamá”.

Objetivo de su precandidatura

Dijo que la decisión la tomó un grupo de dirigentes dentro del colectivo, que habían revisado varias opciones y el que marcaba más era el expresidente Martín Torrijos, que decidió no participar y la figura de la doctora Rosario Turner.

Según González, hay una situación difícil en Panamá y hay una desconexión con la realidad panameña.

Sostuvo que desde hace más de cinco año el PRD tiene una propuesta que el actual Gobierno "engavetó".

Dijo que el Diálogo del Bicentenario fue sin contenido, insulso y no generó nada, perdiendo la oportunidad de generar conciencia colectiva.

González indicó que su propuesta es "reconectar" con las necesidades sociales.

¿Podría candidatizarse Martín Torrijos?

El expresidente de la República Martín Torrijos sonaba como otra de las supuestas figuras a candidatizarse, sin embargo no lo ha hecho hasta el momento.

En este sentido, González dijo que Torrijos podría esperar a ver qué ocurre con el PRD, pero su consejo es que si ya decidió no participar de las primarias del PRD, que se preserve como una opción.

"Que se preserve, él es joven, todavía tiene tiempo para correr en el futuro, que se preserve, él es el hijo de Omar Torrijos que fundó este partido. Este partido nosotros tenemos que rescatarlo de las garras del clientelismo", sostuvo.

El 8 de marzo deben culminar las postulaciones y se conocerá cuántos precandidatos serán. La campaña debe arrancar formalmente el 10 de abril hasta el 8 de junio, según explicó González.