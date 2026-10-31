Desfile del Día de Muertos, un invento de James Bond que adoptó Ciudad de México

"Spectre" inicia con el espía británico caminando entre una multitud ataviada con disfraces de muerto en el centro de Ciudad de México.

México, México/Esqueletos gigantes, carros alegóricos y artistas con tocados de plumas y máscaras: Ciudad de México celebra este sábado su popular desfile del Día de Muertos, que cumple 10 años y se inspiró en una escena de James Bond.

El multitudinario despliegue de músicos y acróbatas, sumados a los vistosos carros, transforma las avenidas del centro de la capital en una suerte de carnaval.

El Día de Muertos es una fiesta tradicional mexicana para honrar y recordar a los difuntos. Mezcla elementos precolombinos con las conmemoraciones religiosas de Todos los Santos y los Fieles Difuntos el 1 y el 2 de noviembre.

Y era una fiesta familiar en que se montaban altares con la comida que disfrutaban en vida y se visitaban cementerios.

Pero el 007 cambió la tradición. "Spectre" inicia con el espía británico caminando entre una multitud ataviada con disfraces de muerto en el centro de Ciudad de México.

"Todo mundo me empezaba a decir: '¿Y el desfile?, ¿cuándo es el desfile?'", dijo a la AFP Miguel Ángel Mancera, exalcalde de Ciudad de México (2012-2018), que organizó por primera vez el desfile. "Fue una aventura".

El gobierno capitalino espera que este año más de medio millón de turistas nacionales y extranjeros disfruten esta parada emblemática. El desfile coincide además con el fin de semana del Gran Premio de Fórmula 1 en la ciudad.

Algunas de las monumentales figuras utilizadas en el rodaje se aprovecharon para la primera edición de la parada en 2016.

"Ahora ya es una cosa muy, muy grande (...) es algo que sí me da mucho orgullo", agregó el edil.

Al desfile se suma este año la presencia de una colosal catrina de 11 pisos de altura, edificada en pleno Zócalo, la plaza principal de la capital mexicana.

Así, de un festejo "más íntimo (...) hemos transitado ahora a un evento masivo", explicó Roberto Montalvo, académico de la Universidad Iberoamericana.

Actualmente, la afluencia de turistas satura algunos camposantos y compite por el espacio con las familias. "¿Vamos a adaptar la visita al ritual o el ritual se adapta al visitante?", cuestiona el especialista.