Un día como hoy | Nace Twitter: la red social que transformó la información en tiempo real

El 21 de marzo de 2006, Jack Dorsey, su fundador, publicó el primer tweet de la historia: "Just setting up my twttr".

Hace 20 años nacía una de las plataformas que cambiaría la forma de comunicarnos en el mundo: Twitter. La historia comenzó en 2006, cuando un grupo de emprendedores liderados por Jack Dorsey, junto a Biz Stone y Evan Williams, creó una herramienta simple pero poderosa: compartir mensajes cortos en tiempo real, conocidos como “tweets”.

En sus inicios, la plataforma —entonces llamada “twttr”— limitaba los mensajes a 140 caracteres, una restricción que, lejos de ser un obstáculo, definió su identidad y dinamismo.

De red social a herramienta de poder global

Con el paso de los años, Twitter dejó de ser una simple red social para convertirse en un canal clave de información inmediata. Fue protagonista en coberturas de elecciones, crisis políticas, protestas sociales y desastres naturales, consolidándose como una plataforma donde la noticia ocurre y se difunde al instante.

Además, introdujo conceptos hoy fundamentales en la cultura digital como los hashtags, las tendencias globales y la interacción directa entre figuras públicas y ciudadanos.

La compra que cambió su rumbo

El punto de inflexión más importante en su historia reciente llegó en 2022, cuando el empresario Elon Musk concretó la compra de la compañía por unos 44 mil millones de dólares. La adquisición generó incertidumbre y debate en torno al futuro de la plataforma, especialmente por los cambios en sus políticas internas, estructura y modelo de negocio.

Tras la compra, Musk impulsó una reconfiguración profunda que incluyó el cambio de nombre a X, con la visión de convertir la plataforma en una aplicación integral que combine comunicación, contenido y servicios digitales. Este proceso ha estado acompañado de decisiones polémicas, como ajustes en la moderación de contenido, cambios en el sistema de verificación y nuevas formas de monetización para creadores.

Twitter/X hoy: influencia, polémica y permanencia

A pesar de las transformaciones, la plataforma mantiene su relevancia como espacio central para el debate público y la información en tiempo real.

Gobiernos, medios de comunicación, periodistas y millones de usuarios continúan utilizando la red —ahora bajo la marca X— como una herramienta clave para informarse, opinar y participar en conversaciones globales.

A 20 años de su nacimiento, la historia de Twitter refleja no solo la evolución de una empresa tecnológica, sino también el impacto de las redes sociales en la manera en que el mundo se comunica.