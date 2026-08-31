Diana de Gales | 29 años sin la princesa: sus objetos alcanzan cifras récord

Veintinueve años después de su muerte en París, Diana de Gales continúa ocupando un lugar excepcional en la cultura popular.

Su historia permanece presente en producciones audiovisuales, libros y documentales, mientras prendas, cartas y objetos personales asociados con la princesa siguen despertando un extraordinario interés entre coleccionistas internacionales.

La propia Diana reflexionó sobre el valor económico generado alrededor de su figura durante la histórica entrevista concedida a Martin Bashir para la BBC en 1995. «Te ves a ti misma como un buen producto que está en una estantería y se vende bien, y la gente gana mucho dinero a tu costa», afirmó entonces desde el Palacio de Kensington.

Casi tres décadas después de su fallecimiento, ocurrido el 31 de agosto de 1997, aquella observación conserva vigencia. Series como The Crown, películas biográficas, musicales y numerosos documentales han contribuido a mantener a Lady Di como referente de la realeza británica para nuevas generaciones.

A ese interés se suma Swan Song: Diana, My Sister, libro del conde Spencer sobre su hermana. Al explicar su decisión de publicarlo, aseguró: «Quiero plasmar por escrito mis propios pensamientos y recuerdos, de una vez por todas, en lugar de tener que soportar la incomodidad de volver a leer las opiniones de otros, muchas de las cuales se basan en falsedades que se han dado por ciertas con el paso del tiempo».

La fascinación también se refleja en el mercado de las subastas de objetos de la princesa Diana. Uno de los casos más sorprendentes corresponde al jersey rojo decorado con ovejas blancas y una única oveja negra que lució antes de casarse. Décadas después, Sotheby's vendió la pieza original por aproximadamente 944.000 euros, convirtiéndola en el jersey más valioso subastado hasta entonces.

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Su vestuario ya había protagonizado una operación histórica en junio de 1997. Por sugerencia del príncipe Guillermo, Diana puso a la venta 79 vestidos mediante Christie's y consiguió recaudar más de tres millones de euros destinados a iniciativas relacionadas con la investigación del cáncer y el sida.

Otro récord llegó con un vestido de terciopelo diseñado por Jacques Azagury, utilizado por Diana durante un viaje a Florencia en 1985 y nuevamente durante una gira por Columbia Británica en 1986. En diciembre de 2023, Julien's Auctions lo adjudicó por cerca de 978.000 euros.

El interés trasciende la moda. Su Ford Escort RS Turbo Serie 1 negro de 1985 alcanzó aproximadamente 656.000 euros en Londres en 2022. Una carta manuscrita de tres páginas enviada a la señora Pendrey, antigua ama de llaves de la familia Spencer en Althorp, llegó a 37.000 euros.

Incluso una porción de la tarta de boda de Diana y el entonces príncipe Carlos fue adquirida por unos 2.150 euros. La pieza había sido conservada por Moyra Smith, quien trabajaba para la Reina Madre en Clarence House.

Aunque las cifras confirman el enorme atractivo comercial de los recuerdos de Lady Di, otros iconos han generado recaudaciones todavía mayores. La venta de joyas, vestuario y obras de arte de Elizabeth Taylor alcanzó unos 213 millones de euros, mientras los objetos y manuscritos de Freddie Mercury recaudaron cerca de 50 millones.

Entre las piezas vinculadas a celebridades destaca también un par de zapatos de rubí utilizados por Judy Garland en El mago de Oz, vendido por alrededor de 24 millones de euros. Una camiseta de Babe Ruth de las Series Mundiales de 1932 alcanzó 20,6 millones.

Sin embargo, el fenómeno alrededor de Diana de Gales conserva una particularidad: combina memoria histórica, moda, realeza y cultura popular. A 29 años de su muerte, cada objeto asociado con su vida continúa convirtiéndose en testimonio tangible de una figura cuya influencia permanece vigente.