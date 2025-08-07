Disney logra acuerdo en demanda de actriz del universo ‘Guerra de las galaxias’

Una actriz del universo "Guerra de las galaxias" que demandó a Disney por despedirla por publicar comentarios incendiarios en redes sociales sobre el Holocausto y la pandemia llegó a un acuerdo con el estudio de Hollywood, anunció el gigante del entretenimiento el jueves.

Gina Carano, una destacada partidaria del presidente Donald Trump que tuvo un papel importante en la exitosa serie de Disney+ "The Mandalorian" hasta 2021, alegó despido improcedente en una demanda presentada el año pasado con el respaldo del multimillonario Elon Musk.

El jueves, un portavoz de Lucasfilm, filial de Disney, dijo que las empresas habían "llegado a un acuerdo con Gina Carano para resolver los problemas de su demanda pendiente".

Disney "espera identificar oportunidades para trabajar junto con la Sra. Carano en un futuro próximo", según un comunicado enviado a la AFP.

Carano, una exluchadora de artes marciales convertida en actriz, fue despedida por Disney en 2021 por lo que la empresa calificó en ese momento de publicaciones "abominables e inaceptables" en redes sociales "que denigraban a las personas por su identidad cultural y religiosa".

Una publicación que Carano compartió parecía comparar ser conservador en Estados Unidos con ser judío en la Alemania nazi.

"Los soldados nazis podían reunir fácilmente a miles de judíos" porque "el gobierno primero hizo que sus propios vecinos los odiaran simplemente por ser judíos (...) ¿En qué se diferencia eso de odiar a alguien por sus opiniones políticas?", concluía el mensaje, con una foto de una mujer judía siendo golpeada en la Alemania nazi.

En su demanda inicial, Carano afirmó que Disney había dañado su reputación y su capacidad para encontrar trabajo en el futuro, después de que ella expresara sus opiniones políticas personales, lo que la llevó a ser acosada por una multitud "extremadamente progresista" en Internet.

La demanda en California fue financiada por X, la empresa de Musk, después de que Carano respondiera públicamente a una oferta abierta del multimillonario para ayudar a cualquier persona despedida tras utilizar su plataforma de redes sociales para ejercer su libertad de expresión.

Disney se ha visto envuelta en las llamadas "guerras culturales" de Estados Unidos en los últimos años.