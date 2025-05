Actriz de Disney revela alarmante historia de violencia de género

Skai Jackson, reconocida por millones por su participación en series de Disney como Jessie, reveló una alarmante historia de violencia de género que ha conmocionado al mundo del espectáculo.

En documentos judiciales presentados el 19 de mayo, la joven de 23 años solicitó una orden de restricción contra su expareja y padre de su hijo, Deondre Burgin, detallando una serie de agresiones físicas, amenazas extremas y episodios de violencia psicológica ocurridos durante el último año.

La denuncia incluye uno de los relatos más perturbadores jamás escuchados en una solicitud de protección: Burgin le exigió que bebiera lejía mientras estaba embarazada. “Me exigió que bebiera lejía para matar a nuestro hijo nonato”, declaró Skai en su escrito judicial. Ese acto, junto con múltiples agresiones físicas, marca lo que la actriz describe como una pesadilla constante vivida entre mayo y octubre de 2024.

En uno de los incidentes más aterradores, ocurrido en junio de 2024, Skai relató que todo comenzó con un ataque de celos por parte de Burgin: “Estaba celoso de que un hombre me enviara un mensaje de texto, así que rompió mi teléfono y me estranguló contra la encimera de la cocina”. Luego, la situación escaló rápidamente. Según los documentos, él la obligó a salir de casa a punta de cuchillo y la llevó hasta el auto, obligándola a conducir.

“Si gritaba pidiendo ayuda, me apuñalaba en el estómago”, afirmó Jackson, quien también aseguró que Burgin llamó a un amigo para advertirle que “estaba a punto de matarme”. Lo más desgarrador vino después, cuando, tras conducirla a un médico, cambió radicalmente de actitud. “Cuando lo intenté, me preguntó si estaba loca. ¿Y por qué querría matar a nuestro hijo nonato?”, relató la actriz.

Te puede interesar: Tom Hardy se hizo amigo del preso más peligroso del Reino Unido ¿Por qué?

Te puede interesar: U2 rompe las reglas del pasado: Bono y The Edge anticipan un álbum futurista

Skai dio a luz a su bebé, Kasai, en enero de 2025. Pero incluso después del nacimiento, los abusos habrían continuado. En su denuncia, afirma que fue agredida mientras sostenía al recién nacido en brazos. “Me agarró del pelo, me golpeó la cabeza contra la ventanilla trasera del coche y me golpeó en la cara mientras sostenía a mi hijo”, escribió sobre un hecho ocurrido el Día de la Madre. Durante ese mismo ataque, Burgin habría dicho: “Al carajo con mi hijo”.

No fue un caso aislado. La joven madre describió abusos semanales por parte de Burgin, incluyendo un episodio en julio de 2024, cuando él irrumpió en el baño, rompió la puerta y la asfixió hasta que no pudo respirar: “Me encerré en el baño y me dijo que si no salía, rompería la puerta. Luego, golpeó y pateó la puerta, rompiéndola por la mitad, me estrelló contra la pared del baño y me asfixió hasta que no pude respirar”.

Ante el patrón de violencia sostenida, Skai Jackson solicitó que la orden de alejamiento también proteja a su hijo de tres meses. Aunque la petición de una orden de restricción permanente aún está en proceso, la corte ya le ha concedido una orden temporal tanto para ella como para su bebé, en espera de una audiencia el próximo mes.

“No me siento segura con Burgin cerca de mí o de mi hijo”, concluyó Skai, sumando su voz a una conversación urgente y necesaria sobre la violencia doméstica, incluso en el corazón de la industria del entretenimiento.