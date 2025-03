Dormir con luz roja, un truco respaldado por la ciencia para mejorar su descanso

Según la Sociedad Mundial del Sueño (WSS), hasta el 45% de la población sufre problemas para dormir, lo que impacta su bienestar físico y mental. Si bien existen numerosos factores que influyen en el descanso, la iluminación juega un papel clave. Investigaciones recientes han revelado que la luz roja puede ser un aliado inesperado para lograr un sueño más profundo y reparador.

Estudios realizados en el Brigham and Women’s Hospital de Boston, citados por National Geographic España, han analizado cómo diferentes tipos de luz afectan el cerebro y el ritmo circadiano. El investigador Steven Lockley y su equipo descubrieron que la luz roja es la menos invasiva para el ciclo del sueño, ya que no interfiere con la producción de melatonina, la hormona que regula el descanso.

A diferencia de la luz azul emitida por pantallas y dispositivos electrónicos, que suprime la melatonina y dificulta conciliar el sueño, la luz roja ayuda a que el cuerpo entre en un estado de relajación natural.

Beneficios comprobados de dormir con luz roja

Favorece la producción de melatonina

La melatonina es esencial para regular el sueño, y la exposición a luz roja antes de acostarse permite que el cuerpo la libere sin interrupciones. Esto ayuda a conciliar el sueño más rápido y mejora la calidad del descanso.

Reduce la fatiga visual y el estrés

La iluminación artificial, especialmente la luz blanca o azul, puede generar fatiga ocular y afectar el sistema nervioso. La luz roja, en cambio, proporciona una sensación de calma y confort visual, ideal para la relajación nocturna.

No altera el ritmo circadiano

Exponerse a luces brillantes antes de dormir puede confundir al cerebro y hacerle creer que aún es de día, retrasando el sueño. La luz roja minimiza este efecto y permite que el organismo siga su ritmo natural.

Mejora la recuperación física

Un estudio publicado en Physiology & Behavior indicó que la luz roja puede contribuir a la recuperación muscular y reducir el cansancio, lo que la convierte en una herramienta útil para atletas y personas con rutinas exigentes.

Si quiere probar los efectos de la luz roja en el descanso, puede optar por bombillas diseñadas específicamente para este propósito. Desde El País Escaparate recomiendan modelos como los de la marca PureMind, que han recibido valoraciones positivas de usuarios.

Una usuaria comentó: “Es la mejor bombilla roja que he probado. Desde que la uso, noto una gran diferencia en mi descanso. Me relaja muchísimo y me ayuda a dormir más rápido”. Otro comprador añadió: “No me duele la cabeza por la noche y el ambiente en mi habitación es mucho más tranquilo”.

Para obtener los mejores resultados, se recomienda:

Evitar pantallas y luces blancas o azules al menos 30 minutos antes de dormir. Usar lámparas de luz roja en el dormitorio en lugar de luces convencionales. Mantener una rutina de sueño regular y un ambiente relajante.

El sueño es un pilar fundamental para la salud y el bienestar. Pequeños cambios, como ajustar la iluminación del dormitorio, pueden marcar una gran diferencia en la calidad del descanso. Si tienes problemas para dormir, la luz roja podría ser el aliado que estabas buscando.