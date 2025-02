La transformación de Erika Ender tras sufrir una menopausia radical: 'Me sentía atrapada'

La reconocida cantautora panameña Erika Ender compartió con sus seguidores una experiencia personal que muchas mujeres enfrentan en silencio: la menopausia. A través de su cuenta de Instagram, la artista habló sobre los cambios físicos y emocionales que ha atravesado tras la extirpación de sus ovarios, una cirugía que le provocó una menopausia radical con cambios físicos y emocionales que la llevaron al borde de la desesperación.

Te puede interesar: 🔗Calle Arriba de Las Tablas enciende las redes con tonada dedicada a Eduardo Lim Yueng

Te puede interesar: 🔗Video | Celular explotó en el pantalón de una mujer en un supermercado ¿Cómo sucedió?

Ender explicó que hace casi dos años fue sometida a una operación para extirparle los ovarios. "Muchos saben que en mis 30s me quitaron el útero, pero los ovarios que aún me mantenían funcionando con normalidad me los extirparon hace casi dos años. Esto provocó una menopausia radical y, con ella, un torbellino de cambios físicos y emocionales que nunca imaginé".

La cantautora detalló que, a partir de ese momento, comenzó a experimentar síntomas que alteraron su bienestar y calidad de vida. Entre ellos, el aumento de peso fue uno de los más difíciles de afrontar, pues, a pesar de mantener una rutina de ejercicio y alimentación balanceada, subió 25 libras en un periodo corto de tiempo.

"Mi cuerpo empezó a cambiar de una manera que no podía controlar: subí 25 libras sin importar cuánto ejercicio hiciera o cuán balanceada fuera mi alimentación. Me sentía atrapada en un espiral sin fin".

A este aumento de peso se sumaron otros síntomas como dolores articulares, insomnio, sofocos incontrolables (hot flashes) y episodios de desesperación: "Incluso yo, que siempre trato de mantenerme positiva, llegué a sentirme desesperada".

Ender confesó que al principio no habló del tema porque, al estar en medio de la tormenta, le resultaba difícil explicar lo que le ocurría. No obstante, ahora que ha encontrado una solución, decidió compartir su testimonio para ayudar a otras mujeres que puedan estar pasando por lo mismo.

Luego de meses de lucha, la artista comprendió la importancia de las hormonas en el organismo y cómo la pérdida repentina de estrógeno afecta el cuerpo. Con el apoyo de especialistas, inició un tratamiento de terapia de reemplazo hormonal y un plan de control del apetito durante tres meses, lo que le permitió perder 17 de las 25 libras que había ganado: "Ahora sigo en el proceso de tonificar, fortalecerme y recuperar mi balance", contó.

Para Ender, este proceso va más allá de la imagen física; se trata del bienestar integral. "No se trata solo de cómo nos ven los demás, sino de cómo nos sentimos con nosotras mismas. Y creo que siempre debemos dar lo mejor de nosotras para estar en óptimas condiciones, por dentro y por fuera".

La intérprete de "Despacito" aseguró que su principal motivación para hablar del tema es crear conciencia y brindar apoyo a quienes estén atravesando una situación similar.

"Si estás pasando por algo parecido, quiero que sepas que sí hay salida. Yo hubiera querido leer un post como este cuando buscaba respuestas, así que seguiré compartiendo mi experiencia para que pueda servirles a otras mujeres".

Su revelación generó una ola de apoyo entre sus seguidoras que agradecieron la valentía de la artista para compartir su testimonio públicamente con un tema que a muchas mujeres les cuesta enfrentarlo.

"Gracias por compartir su experiencia... Las mujeres pasamos por muchos ciclos que ni nosotras nos entendemos"; "Eres tremenda mujer, gracias por compartir tu historia que es el reflejo de muchas"; "Gracias por compartir ❤️ mi historia muy similar a la tuya… hay que buscar ayuda"; "Tengo 50 y estoy en ese proceso solo que por trabajo no me he detenido a valorar este, nuestro cuerpo", son algunos de los mensajes que se pueden leer en su publicación.