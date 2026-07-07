Erika Ender será la directora de la Academia de Operación Triunfo USA, que estrena esta noche por Telemundo

Su experiencia como compositora, intérprete y productora será clave durante el proceso de formación de los participantes dentro de la academia.

Ciudad de Panamá, Panamá/La cantautora panameña Erika Ender asumirá un nuevo desafío en su amplia trayectoria artística al convertirse en la directora de la Academia de Operación Triunfo USA, la nueva versión del reconocido concurso musical que llega a Estados Unidos de la mano de Telemundo.

Con más de tres décadas de carrera en la industria musical, Ender será la encargada de guiar y acompañar a los jóvenes talentos que buscarán convertirse en las nuevas voces del panorama musical. Su experiencia como compositora, intérprete y productora será clave durante el proceso de formación de los participantes dentro de la academia.

La artista panameña expresó su emoción por este nuevo proyecto a través de sus redes sociales, destacando la importancia de compartir sus conocimientos con una nueva generación de cantantes.

"Después de 35 años de carrera pocas cosas me emocionan tanto como acompañar a nuevos talentos en su crecimiento. Asumo este reto con la misma pasión con la que he vivido cada etapa de mi carrera y con el compromiso de compartir no solo lo que he aprendido en la industria, sino también las lecciones que la vida me ha regalado", escribió Ender.

Además, agradeció la confianza del equipo del programa: "Gracias @telemundo y a todo el equipo de @operaciontriunfousa por la confianza. Feliz de vivir esta experiencia junto a una nueva generación de artistas y ayudarles a descubrir la mejor versión de sí mismos".

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Un nuevo escenario para el talento latino

Operación Triunfo USA llega como una adaptación del exitoso formato internacional Operación Triunfo, un reality musical en el que un grupo de jóvenes artistas convivirá en una academia mientras reciben entrenamiento vocal, escénico y artístico, con la meta de avanzar en la competencia y conquistar al público.

El programa contará con clases, retos musicales, presentaciones en vivo y eliminaciones semanales, siguiendo la esencia del formato que ha impulsado las carreras de reconocidos cantantes en distintos países.

El estreno de Operación Triunfo USA será esta noche por Telemundo, marcando el inicio de una nueva etapa para la franquicia en territorio estadounidense.

Entre los jueces de este programa figuran los cantantes David Bisbal y Ana Bárbara.

Panamá también tendrá una representante en esta primera edición: la cantante Karol Wilson, quien forma parte del grupo de participantes que buscarán destacar con su talento y alcanzar el sueño de convertirse en una nueva estrella de la música.

Con Erika Ender al frente de la academia y la presencia de Karol Wilson como representante panameña, el estreno del concurso genera expectativa entre los seguidores de la música y los realities de talento.