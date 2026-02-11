Estrellas de Hollywood regresan a tradicional almuerzo del Óscar

La presidenta de la Academia, Lynette Howell Taylor , dio la bienvenida a los más de 200 nominados, y resaltó que la diversidad caracterizaba esta edición.

Beverly Hills, Estados Unidos/Los nominados a la 98ª edición de los premios de la Academia se congregaron este martes en Beverly Hills en el tradicional almuerzo que antecede a la lujosa ceremonia de premios de Hollywood, que no se realizó el año pasado por los voraces incendios en Los Ángeles.

"¡Es siempre una bendición estar aquí!", dijo a la AFP Timothée Chalamet, nominado a mejor actor por su protagónico en la energética "Marty Supremo".

Mientras las estrellas se abrazaban y sonaban los corchos de champaña, Chalamet subrayó el contraste con el año pasado, cuando la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas canceló el evento debido a los destrozos causados por las llamas a principios de enero y, en su lugar, realizó una cena más íntima.

Muy cerca, su competencia a mejor actor, Michael B. Jordan, saludaba sonriente a sus vecinos de mesa, en tanto que Ethan Hawke, otro de los contendores de la codiciada estatuilla en la misma categoría, se acercaba acompañado por una de sus hijas.

Wagner Moura, el astro brasileño de "El agente secreto", que también busca hacerse con el Óscar a mejor actor, abrazaba de manera entusiasta a figuras como Stellan Skarsgard ("Valor sentimental") y Oliver Laxe, director de la española "Sirat. Trance en el desierto", competencia de la brasileña en la categoría internacional.

"Esto es un reconocimiento del cine brasileño, y del cine de nuestra región", comentó a la AFP Moura sobre la cinta que trata de un hombre que huye de un asesino a sueldo.

Muy cerca, su director Kleber Mendonca Filho, por primera vez en la glamorosa cita que cada año reúne a los nominados a los más importantes premios de Hollywood, dijo sentirse animado. "Como una planta eléctrica", bromeó.

Diversidad

La presidenta de la Academia, Lynette Howell Taylor, dio la bienvenida a los más de 200 nominados, y resaltó que la diversidad caracterizaba esta edición.

"Se emitieron votos desde 88 países y regiones. Hemos tenido un récord de nominaciones y participación en la votación, lo que demuestra nuestro poder global como sociedad y lo que somos como organización", dijo la productora británica, quien también elogió la variedad temática entre las nominadas este año.

Stellan Skarsgard, nominado a actor de reparto por su papel en la noruega y gran favorita "Valor sentimental", sostuvo que este cambio demográfico en el cuerpo votante es, en parte, responsable de que películas como la suya ya no solo compitan por la categoría internacional, sino también por la más importante de la noche: la película del año.

Este dominio del cine extranjero resultó evidente. Él, Moura y Laxe eran solicitados para una foto, un abrazo o una rápida plática con astros como Teyana Taylor y Benicio del Toro, nominados por "Una batalla tras otra".

Del Toro se dijo emocionado por partida doble tras ver el domingo la presentación de su paisano Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl. "Se me puso la piel de gallina", dijo a la AFP. "Fue muy bonito", agregó.

Del otro lado de la sala, el director mexicano Guillermo del Toro conversaba con sus compañeros de mesa. Con "Frankenstein" nominada a mejor película, pero sin competir por el título a mejor director, el realizador dijo sentirse "tranquilo" y enfocado en promocionar a su equipo.

"Estoy contento porque nueve nominaciones no pasan todos los días", dijo el cineasta. "Si gana mi equipo, ganamos todos".

El éxito de su adaptación cinematográfica de la obra de Mary Shelley se se hizo patente con la cámaras detrás del galán Jacob Elordi. Su interpretación del famoso monstruo le valió la nominación a mejor actor de reparto.

"La estoy pasando bien", dijo el carismático actor, tras una sesión improvisada de fotos. "Está todo bien".

La 98ª ceremonia de los Óscar se celebrará el 15 de marzo en Hollywood.