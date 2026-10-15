Estudiante suspendido por tener nombres de sus compañeros en cuaderno de ‘Death Note’

La información disponible hasta ahora no indica que se hayan presentado cargos contra el alumno suspendido.

El hallazgo de un cuaderno inspirado en el manga y anime japonés Death Note llevó a una escuela de Massachusetts, Estados Unidos, a abrir una investigación y suspender durante tres días a un estudiante. Aunque las autoridades no encontraron indicios de una amenaza inmediata, el caso generó preocupación entre algunas familias porque en las páginas aparecían nombres de compañeros.

El incidente ocurrió en Chocksett Middle School, en Sterling. Según Boston.com, las autoridades escolares encontraron el cuaderno el 30 de septiembre y solicitaron la intervención de la policía local. Cuando los agentes llegaron al plantel, los estudiantes ya habían salido de clases. Después, el alumno explicó al personal que el objeto estaba relacionado con una serie de ficción.

Death Note narra la historia de Light Yagami, un estudiante que encuentra un cuaderno sobrenatural capaz de provocar la muerte de cualquier persona cuyo nombre sea escrito en sus páginas. La escuela consideró que la temática era inapropiada para el entorno educativo, aunque esa valoración no significó que se hubiera identificado una amenaza real.

La directora del centro, Tina Boss, informó a la comunidad que la investigación incluyó entrevistas con decenas de estudiantes y una revisión de los datos disponibles. En su comunicación, explicó: “Con base en la información recopilada, incluidas las entrevistas con decenas de estudiantes y la investigación realizada por el Departamento de Policía de Sterling, nuestro equipo multidisciplinario no ha encontrado indicios de que el cuaderno o su contenido estuvieran destinados a representar una amenaza contra la escuela o algún estudiante en particular”.

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La policía también determinó que no existía una amenaza inmediata. Con la información recabada, las autoridades no buscaban presentar cargos penales contra el estudiante. Aun así, la escuela le impuso una suspensión de tres días. El caso puso en evidencia la tensión entre la interpretación de un objeto de ficción y la preocupación por la seguridad escolar.

La decisión no dejó conforme a Jen DiCandia, madre de una alumna cuyo nombre aparecía en el cuaderno. Según Sentinel & Enterprise, la familia contrató posteriormente a un abogado y pidió que ambos estudiantes fueran separados de manera permanente dentro de la escuela, pues compartían tres clases. DiCandia defendió la necesidad de garantizar que su hija pudiera asistir a clases sin temor.

“Mi hija merece sentirse segura en su salón de clases todos los días”, escribió la madre. Sostuvo que su preocupación era proteger a la menor, independientemente de si el cuaderno se había concebido como una broma o estaba vinculado con un videojuego o una producción de entretenimiento. La publicación no detalló si la escuela aceptó la petición de separación permanente.

El episodio de Sterling se suma a otros incidentes escolares en Estados Unidos relacionados con cuadernos inspirados en la misma obra japonesa. En septiembre de 2026, un estudiante de 12 años fue arrestado en Florida después de que se encontrara un cuaderno con nombres de alumnos y miembros del personal de Argyle Elementary School.

En ese caso, otro estudiante alertó a un profesor tras observar que se escribían nombres en el documento. El docente recuperó el cuaderno de un bote de basura y posteriormente se produjo el arresto por un cargo relacionado con amenazas por escrito. Se trata de un caso separado del ocurrido en Massachusetts.

En Sterling, la investigación no identificó una amenaza inmediata, pero la aparición de nombres de estudiantes en un objeto asociado con una historia ficticia sobre la muerte generó inquietud en la familia afectada.