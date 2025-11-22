Fallece el estilista de la princesa Diana, el diseñador irlandés Paul Costelloe

Londres, Reino Unido/El diseñador irlandés Paul Costelloe, que presentó sus colecciones en la Semana de la Moda de Londres durante unos cuarenta años y fue el estilista de la princesa Diana, falleció a los 80 años, anunció su familia el sábado.

Murió en Londres tras "una breve enfermedad", rodeado de su esposa y sus siete hijos, según el comunicado familiar.

Hasta septiembre Costelloe seguía presentando colecciones en la Semana de la Moda de Londres, donde desfiló por primera vez en 1984.

Este diseñador, que tenía nacionalidades irlandesa y estadounidense, creaba siluetas muy femeninas, coloridas y elegantes.

En 1983 se convirtió en estilista de la princesa Diana, colaboración que continuó hasta su fallecimiento en 1997.

Según su sitio internet, comenzó en la moda en la Cámara Sindical de la Alta Costura en París. Luego trabajó para el diseñador Jacques Esterel antes de trasladarse a Milán y después a Nueva York.