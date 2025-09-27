El gesto de Farruko: Visita a reclusos en La Nueva Joya y muestra apoyo a Yemil

Farruko indicó que le gustó mucho ver y abrazar a Yemil. Además, dejó claro que cree en la rehabilitación y las segundas oportunidades.

Ciudad de Panamá, Panamá/El cantante y compositor puertorriqueño Farruko, cuyo nombre de pila es Carlos Efrén Reyes Rosado, visitó a un grupo de reclusos en el centro penitenciario La Nueva Joya, donde aprovechó para cantar y también saludó a Yerik Emil Navarro Mosquera, conocido en el mundo de la música urbana como Yemil, quien cumple una condena.

"'Acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos; y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Hebreos 13:3'", destacó el cantante Farruko en su cuenta de Instagram, donde posteó un video cantando con varios reclusos, entre ellos Yemil.

Farruko indicó que le gustó mucho ver y abrazar a Yemil. "Nos vemos pronto si Dios lo permite; yo sí creo en la rehabilitación y en las segundas oportunidades. Vamo pa enzima, muchachos, no la dejen caer, voy a ustedes".

Yemil cumple condena por violencia psicológica contra una de sus exparejas.

"La presencia de @Farruko en la Nueva Joya es motivación en el camino hacia la resocialización. Las segundas oportunidades se construyen con fe, cultura y talento", resaltó en Instagram el Ministerio de Gobierno.

Las redes sociales estallaron en mensajes positivos para Farruko.

Ayer, Farruko se presentó en plaza 5 de Mayo, en ciudad de Panamá, acompañado por DJ Chiqui Dubs, en la Live Session “La Misión”, transmitida a través del canal de YouTube de Chiqui Dubs.

Durante la actividad, Farruko compartió escenario con artistas urbanos emergentes de Panamá que buscan abrirse camino en el género. El evento inició cerca de las 4:00 p.m., y poco a poco el público fue llenando el lugar para presenciar lo que se convirtió en una presentación histórica, donde además estrenó un sencillo junto al panameño Jeison Vega, un joven que comenzó rapeando en buses y calles, y que ahora celebra una colaboración con el dos veces ganador del Grammy Latino.

El artista vino a Panamá para participar de los Premios Juventud.

Aunque la lluvia se hizo presente, no fue impedimento para que los fanáticos esperaran con paciencia para disfrutar del show, que incluyó no solo a Farruko, sino también a talentos locales como Principal, Suko Castro, Akim, Kabliz, Bossy Lion y Karol Willson.

Un gesto con Panamá

En medio del evento, Farruko recibió con entusiasmo una cédula simbólica panameña, gesto que lo emocionó al reafirmar su cariño por el país, al que ha llamado reiteradamente su “segunda patria”. El artista también aprovechó para firmar autógrafos y agradecer el apoyo de sus seguidores.

El puertorriqueño interpretó varios de sus éxitos, entre ellos Delincuente, Cositas que hacíamos, Pasión Whine, Obsesionado, Lejos de aquí y OE OE, acompañado por Louis BPM.

Estreno y freestyle con panameños

Jeison Vega, catalogado como la "nueva promesa" de Panamá por Farruko, cantó su canción "Ten cuidado", la cual grabó con Chiqui Dubs y estrenó hace apenas dos semanas.

Pero el momento cumbre para Vega se dio cuando, en medio del evento, Farruko pidió a los asistentes encender el flash de sus celulares para ambientar la grabación del video de la nueva canción que grabó con Jeison Vega y que aún no estrena.

“Tenemos el hambre, tenemos las ganas, voy a levantarme, es hoy o mañana”, dice el coro del tema que une al puertorriqueño con el artista panameño.