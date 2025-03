Fiscalía pide 18 meses de prisión en suspenso para el actor Gérard Depardieu por agresiones sexuales

París, Francia/La fiscalía francesa pidió este jueves 18 meses de prisión en suspenso para el actor Gérard Depardieu por presuntas agresiones sexuales a dos mujeres durante un rodaje en 2021, pero el veredicto final se conocerá el 13 de mayo.

"Se trata material e intencionalmente de agresiones sexuales", declaró el fiscal Laurent Guy, durante sus alegatos finales, antes de solicitar al tribunal correccional de París una pena de 18 meses de prisión en suspenso para el actor de 76 años.

Depardieu, que ha rodado más de 200 películas y series de televisión, es la figura de más alto perfil que se enfrenta a acusaciones de violencia sexual, en la respuesta del cine francés al #Metoo, un movimiento que calificó durante el juicio de "terror". El intérprete, que saltó a la fama internacional por su papel en "Cyrano de Bergerac", no reaccionó al pedido de la fiscalía, pero, minutos antes, declaró ante una cámara de la AFP estar "cansado".

"Durante tres años he sido arrastrado por el barro por mentiras y calumnias que corroen mi sangre y mi deseo de comunicarme con personas de todas las edades", declaró el acusado, vestido de riguroso negro, en sus últimas palabras ante el tribunal. Gérard Depardieu siempre ha defendido su inocencia durante los cuatro días de juicio, asegurando que aunque es alguien "vulgar, grosero, malhablado", no cometió ninguna agresión sexual durante el rodaje del film "Les Volets verts" en 2021.

Amélie, una decoradora de 54 años, y Sarah (pseudónimo), una ayudante de dirección de 34, lo acusan en cambio de agresión y acoso sexuales, así como de ultrajes sexistas, durante la filmación de la película de Jean Becker. Las denunciantes eran "mujeres en situación de inferioridad social" ante un actor que "goza de notoriedad, de un aura y de un estatus monumental en el cine francés", subrayó el ministerio público.

Además de una multa de 20.000 euros (21.500 dólares) y una indemnización a las demandantes, el fiscal solicitó que Depardieu se someta a tratamiento psicológico y que sea inscrito en el registro de autores de delitos sexuales. Los alegatos de la fiscalía "demuestran la culpabilidad" del acusado, aseguró Carine Durrieu Diebolt, abogada de una de las acusadas. Para el letrado de Depardieu, Jérémie Assous, "son simplemente mentira".

Assous pidió por su parte la absolución de su cliente, al que considera víctima de "acoso". "Yo quiero que en este caso la pesadilla, el infierno en el que se arrojó a Gérard Depardieu, termine", agregó. Su larga defensa final estuvo marcada por duras palabras contra las denunciantes. "¡Su trauma, incluso si la agresión hubiera tenido lugar, es relativo! ¡No es Guy Georges!", agregó en referencia a un asesino en serie.

"Apología del sexismo"

A lo largo del juicio, el primero en su contra por este tipo de hechos, Depardieu defendió su inocencia: "No veo por qué perdería el tiempo manoseando a una mujer, su trasero, sus pechos. No soy un sobón de metro", aseguró. Simplemente reconoció haber agarrado a Amélie por las caderas "para no resbalar" de su taburete durante una discusión sobre el decorado de la película. La versión de la denunciante es otra.

"Cierra las piernas y me agarra las caderas", describió Amélie, recordando la "fuerza" del actor, "su gran cara", "sus ojos rojos, muy excitados" y sus palabras: "Ven y toca mi gran sombrilla. ¡Te la voy a meter en la concha!". Sarah denunció por su parte que el reputado intérprete le tocó las nalgas y los pechos en varias ocasiones, pese a que la mujer le dijo claramente "no" las dos últimas veces. El acusado negó los hechos.

"No es ni Jean Valjean, ni Cyrano de Bergerac, ni los hombres que ha interpretado. ¡Él es Gérard Depardieu y es misógino!", dijo este jueves su abogada, Claude Vincent, en sus alegatos finales. Las abogadas también aprovecharon para denunciar los múltiples ataques recibidos durante el juicio, incluso por parte del abogado de Depardieu que llamó a sus clientas "histéricas". Es "apología del sexismo", lamentó Vincent.

Para Jérémie Assous, Amélie y Saran son unas cuentistas al servicio de una "organización" de "feministas rabiosas" que se benefician de la "publicidad [del medio de investigación] Mediapart con la complicidad de la fiscalía". El veredicto se anunciará el 13 de mayo, anunció el tribunal.

Más allá del juicio, una veintena de mujeres acusan a esta estrella internacional por comportamientos similares, pero la mayoría de denuncias se archivaron porque los hechos prescribieron. La actriz francesa Charlotte Arnould fue la primera en presentar una denuncia. En agosto, la fiscalía de París solicitó que el actor fuera juzgado por violaciones y agresiones sexuales.