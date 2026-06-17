Florinda Meza recuerda al 'Profesor Jirafales' a 10 años de su muerte

Este 17 de junio se cumple una década desde la muerte de Rubén Aguirre , quien falleció en 2016, dejando un legado imborrable en la televisión latinoamericana.

La actriz Florinda Meza conmemoró este miércoles 17 de junio la memoria del actor Rubén Aguirre, recordado mundialmente por su icónico personaje del “Profesor Jirafales” en la serie El Chavo del 8, al cumplirse 10 años de su fallecimiento.

A través de sus redes sociales, Meza compartió un emotivo mensaje acompañado de una imagen en estilo caricatura en la que aparece frente a la puerta de su apartamento en la vecindad, evocando la espera característica de su personaje.

“10 años sin ti, querido ‘Profesor Jirafales’ ¿No gustan pasar a tomar una tacita de recuerdos? Los leo”, escribió la actriz en su publicación, generando múltiples reacciones de nostalgia entre los seguidores de la popular producción televisiva.

Este 17 de junio se cumple una década desde la muerte de Rubén Aguirre, quien falleció en 2016, dejando un legado imborrable en la televisión latinoamericana.

Aguirre nació en 1934 en Saltillo, Coahuila, México, y aunque se graduó como ingeniero agrónomo en Chihuahua, su verdadera vocación lo llevó a los escenarios y a los medios de comunicación.

De acuerdo con el medio El Excélsior, inició su carrera en la década de los años 50 como locutor y conductor de radio en su estado natal. Posteriormente, desarrolló su trayectoria en Monterrey como cronista taurino y presentador de programas infantiles, e incluso participó en la primera transmisión vía satélite de una corrida de toros desde la Plaza de las Ventas en Madrid.

Su talento, carisma y su imponente estatura llamaron la atención de Roberto Gómez Bolaños “Chespirito”, quien lo integró a su elenco, donde Rubén Aguirre alcanzó fama internacional con distintos personajes, especialmente el entrañable “Profesor Jirafales”.